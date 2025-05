Grâce à son instinct de survie, ce chat reste accroché plus 10 minutes aux barreaux du balcon (vidéo)

À Shenzhen, en Chine, un chat a été filmé pendu à son balcon après qu’un incendie s'est déclaré dans son appartement. Selon les informations relayées par le Maeil Business Newspaper, il est resté ainsi pendant plus de 10 minutes. Les pompiers lui ont ensuite prêté main forte.

Le chat se trouvait au 5ème étage du bâtiment, là où l’incendie a commencé. À en croire une vidéo prise par un témoin de la scène, les flammes ont ravagé l’intérieur du logement. Heureusement, la personne qui vivait sur place a pu être sauvée, mais son chat était toujours sur place.

South China Morning Post / Youtube

Une puissante volonté de vivre

L’animal avait trouvé refuge sur le balcon, mais le feu s’approchait dangereusement de lui. La dernière solution était de sauter, toutefois, une chute vertigineuse de plusieurs mètres l’attendait. Coincé, le quadrupède s’est suspendu aux barreaux du balcon, attendant que quiconque lui vienne en aide. Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont commencé à éteindre les flammes derrière lui avec leur lance.

Ils lui auraient ensuite porté secours, car personne n’était en mesure de l’atteindre maintenant que le feu s’était propagé. Le propriétaire du chat a d’ailleurs expliqué qu’il s’était retrouvé impuissant face à cette situation : « J'ai essayé de rentrer et de le sortir moi-même, mais j'ai entendu une explosion dans la maison et le chat s'est enfui dans la véranda », partageait-il.

Heureusement, le félin a pu être secouru in extremis. Selon les dernières informations transmises, il aurait été conduit chez un vétérinaire et soigné pour des brûlures sur le dos. Espérons qu’il puisse rejoindre son maître par la suite et trouver du réconfort auprès de lui après cette épreuve difficile.