Un chat disparu depuis 3 jours est retrouvé allongé dans un bar

Beano, un tabby roux, pourrait avoir le titre de citoyen tant il est emblématique à Hastings (Royaume-Uni). Le quadrupède mène sa vie comme il l’entend et il n’est pas rare de le voir flâner ici et là. Toutefois, il a récemment inquiété sa propriétaire, Lynda Ridley, car il n’a plus donné signe de vie pendant plusieurs jours. Heureusement, sa notoriété lui a permis d’être localisé.

Lynda, qui est très proche de félin, savait que la situation n’était pas habituelle. Même si Beano était un vagabond, il finissait toujours par rentrer. Cela n’a pas été le cas, alors la femme a décidé de rédiger un avis de disparition et de le publier sur un groupe Facebook local.

Un visage familier

Elle savait que les habitants d’Hastings étaient nombreux à utiliser ce canal et espéraient que l’un d’eux ait pu voir sa boule de poils. Soucieux du bien-être de Beano, les locaux ont ouvert l’œil et des signalements ont été faits : « Les membres du groupe Facebook de la vieille ville d'Hastings ont vraiment aidé à le localiser et à nous alerter de ses observations. C'est un atout, car c'est un chat très connu et apprécié pour sa gentillesse », déclarait Lynda dans une interview accordée au Sussex Express.

Un témoignage, notamment, a retenu son attention. Beano a été photographié dans un bar à vin. Le propriétaire des lieux ne savait pas qu’il était recherché et a posté sa photo sur son compte Instagram. Quand Lynda a vu la publication, elle a tout de suite reconnu son félin et est partie à sa recherche.

Lynda Ridley / Facebook

En entrant dans l’établissement, elle l’a découvert allongé sur le sol au milieu du passage. Elle était heureuse de le retrouver sain et sauf, mais s’il semblait ne pas avoir mangé ni bu à sa faim. De retour avec Beano, Lynda a souhaité remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches et permis ce dénouement positif.