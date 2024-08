Le personnel d’une usine de confiserie aide des sauveteurs à mettre en sécurité une famille de chats et à lui offrir une nouvelle vie

Paul Conway, le directeur d’une association de sauvetage de Wrexham (Pays de Galles), ne saurait comment assez remercier les membres du personnel de l’usine Cadbury locale. Ces derniers ont en effet tout mis en œuvre pour faciliter le sauvetage d’une jeune chatte noire et de sa portée de 3 chatons qui s’étaient réfugiés dans leurs locaux. Désormais sains et saufs, les petits félins vont pouvoir chercher leurs foyers pour toujours.

C’est une histoire de sauvetage à rebondissements qu’a récemment relatée l’Oswestry and Border Counties Advertizer. Celle d’une chatte abandonnée en compagnie de 4 autres félins près de la gare de Chirk, près de Wrexham au Pays de Galles.

Comme l’a expliqué Paul Conway, le directeur de l'association de sauvetage de chats Candy and Tibby Trust, 2 de ces chats amicaux avaient été recueillis par des membres du public, tandis que les 3 autres avaient disparu. Tout le monde espérait qu'ils avaient trouvé un foyer et qu'ils étaient en sécurité. Ce n’est que récemment que l’un des 3 disparus a fait sa réapparition dans le jardin d’un couple de Chirk.

Une surprise dans le jardin

Il y a quelques semaines, Phil et Marian ont été surpris de trouver dans leur jardin une mince chatte au pelage noir particulièrement amicale. La jeune minette d'environ 8 mois n’était pas seule : 3 adorables chatons dormaient près d’elle.

Le gentil couple a alors décidé de construire un petit abri pour la famille féline et de lui offrir de la nourriture et de l’eau fraîche. Phil et Marian ont même réussi à gagner la confiance de la mère et de 2 chatons qui ont accepté de se laisser manipuler.

Candy and Tibby Trust / Facebook

Le couple a également contacté un certain nombre d’associations de sauvetage pour que les félins soient relogés, mais personne n'a pu les aider.

Une usine pour nouvelle maison

La minette et ses 3 chatons ont fini par quitter le jardin de Phil et Marian pour emménager dans l’usine de confiserie Cadbury de la ville.

Inquiète pour la sécurité des 4 chats, la direction de l'usine a rapidement contacté Candy and Tibby Trust pour demander de l'aide. « Ils s'inquiétaient pour leur bien-être car leur mère mendiait de la nourriture et ils risquaient d'être blessés par des camions. », a expliqué Paul Conway.

Candy and Tibby Trust / Facebook

Sur place, le sauvetage de la famille féline a demandé un peu de souplesse, car la chatte avait déplacé ses petits derrière une clôture périphérique. « J'ai réussi à ramper sous la clôture pour attraper maman et tard dans la nuit, nous avons réussi à attraper les 3 chatons. », se souvient Paul.

Le sauveteur a également tenu à exprimer sa gratitude pour l'aide apportée par le personnel de la confiserie. « La direction a fait tout son possible pour m'aider à les attraper et m'a donné accès au site et nous leur en sommes très reconnaissants. », a-t-il déclaré.

A lire aussi : Ignoré lors d’un évènement d’adoption, ce chat miaule de désespoir pour attirer l’attention (vidéo)

UGC / Oswestry and Border Counties Advertizer

Aujourd’hui, toute la petite famille se porte bien. La maman a été baptisée Shadow, tandis que les chatons ont reçus des noms de produits Cadbury : Whisper, Buttons et Freddo. Lorsqu’ils seront assez grands, ils rejoindront d’autres refuges afin de trouver une famille aimante. Leur jeune maman pourra elle aussi entamer un nouveau chapitre de sa vie dans la sécurité de son propre foyer.