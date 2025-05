Coincée sous un plancher pendant 23 jours, elle survit grâce à des insectes et des rongeurs

Leia, une chatte âgée, a suscité l’inquiétude de ses maîtres après plusieurs jours de disparition. Elle semblait s’être volatilisée et n’a plus donné signe de vie durant des semaines. En réalité, elle s’était faufilée sous le plancher des voisins pendant qu’ils réalisaient des travaux. Ceux-ci l’ont finalement découverte et, avec étonnement, ont compris qu’elle avait survécu à l’aide d’insectes, de mammifères, et potentiellement de bière.