Cet homme au métier insolite par à la recherche des chats disparus dans sa ville

Les professions liées aux animaux sont nombreuses et les plus connues sont certainement le métier de vétérinaire, d’éducateur ou encore de toiletteur. Il existe aussi des fonctions moins communes, comme celle exercée par Cho Sung-min, détective félin.

Dans la ville de Séoul, en Corée du Sud, un homme remonte les allées et observe méticuleusement chaque recoin. Il s’agit de Cho Sung-min, l’un des 6 détectives félins connus du pays. Son métier consiste à retrouver les chats égarés à la demande des propriétaires.

Cho Sung-min est tombé amoureux des chats lorsqu’il a commencé à s’occuper d’un félin errant il y a une dizaine d’années. Il s’est alors intéressé à ces animaux mystiques et a appris à les découvrir au fil du temps. Il a notamment été pris d’empathie pour les chats errants, dont la vie est particulièrement difficile.

À la recherche des chats perdus

Certains de ces animaux sont nés dans la rue et n’ont nulle part où aller, alors il essaye d’améliorer leur quotidien en leur donnant à manger. D’autres ont une famille, mais l’ont perdue parce qu’ils ne sont plus parvenus à retrouver le chemin de la maison. Cho Sung-min a décidé de les aider en devenant détective félin.

L’homme a d’abord analysé les habitudes des chats pour comprendre les raisons de leur fugue et leur comportement une fois dehors : « Les chats quittent simplement la maison par curiosité [...] On les trouve généralement dans un rayon de 30 mètres autour de leur domicile » déclarait-il dans une interview relayée par The Star.

Cho Sung-min / The Korea Herald

Un travail rigoureux

Quand il recherche un félin, il effectue le trajet possiblement réalisé par l’animal en longeant les murs et en examinant chaque cachette possible. Généralement, la boule de poils n’est pas loin. En réalité, d’après lui, les propriétaires ne parviennent pas à retrouver leur chat parce qu’ils ne se mettent pas à sa place ou parce qu’ils sont trop stressés : « Si vous restez calme et regardez, vous le verrez. Si vous paniquez, vous ne le remarquerez pas, même si votre chat est juste devant vous » a-t-il affirmé.

A lire aussi : Un chat errant caché dans un buisson se transforme en découvrant la douceur des caresses et le confort

Grâce à son œil de lynx, il a résolu positivement 90 % de ses enquêtes, ce qui correspond à une centaine de chats retrouvés. Les 10 % restants sont malheureusement imputables aux « chats aventuriers », ceux qui s’éloignent véritablement de la maison.