Coincée entre deux murs pendant près d’une semaine, cette chatte âgée a été sauvée in extremis

Pendant 6 jours, une chatte de 12 ans nommée Mishka est restée coincée dans un passage étroit entre 2 murs. Effrayée par les bruits environnants, elle était tétanisée et ne pouvait sortir de ce piège. Les sollicitations de ses bienfaiteurs n'ont pas suffi à la convaincre, mais ces derniers n'ont pas baissé les bras, sachant que sa vie était en jeu.

Une personne s'est inquiétée pour elle en la découvrant entre 2 hangars à Wingfield, en Australie. Elle était inaccessible, puisqu'elle s'était enfoncée sur plusieurs mètres de profondeur. La RSPCA locale a été contactée pour intervenir et sauver l’animal. Si la situation est plutôt courante pour les membres de l'équipe, ceux-ci n'imaginaient pas que le sauvetage s’étendrait sur presque une semaine.

RSPCA South Australia

Une chatte tétanisée

Pour les sauveteurs, la nourriture est un outil précieux pour capturer des animaux. Mishka était d'ailleurs réceptive aux friandises apportées par les bienfaiteurs. Cependant, elle se trouvait dans une zone de travaux et chaque bruit la faisait s’enfoncer davantage à cause de la peur : « Mardi, Mishka s'était encore enfoncé dans le gouffre de 15 mètres de profondeur », témoignait un porte-parole de l’association.

Les bénévoles, dont Nalika van Loenen faisait partie, ont commencé à s'inquiéter pour sa vie. Ils ont tenté par différents moyens de lui fournir de l'eau ainsi que de la nourriture pour la maintenir sur pattes. D'autant plus que Mishka était âgée et n'avait certainement pas la santé de ses congénères juvéniles. Elle a d'ailleurs fait une crise qui a fortement inquiété les bienfaiteurs au cours de son sauvetage : « Elle est tombée en arrière et est restée insensible pendant quelques minutes… nous pensions qu'elle était décédée [...] Puis, elle a ouvert les yeux, alors nous l'avons laissée se reposer pour la nuit », témoignait Nalika.

A lire aussi : Un chat de 9 ans attend pendant 4 mois au refuge qu'une famille regarde au-delà de son expression grincheuse et le choisisse

Les efforts ont porté leurs fruits

Il devenait urgent de la faire sortir de là, alors les intervenants n'ont rien lâché. Ils n'ont cessé de la solliciter et ont finalement trouvé le mets qui lui donnerait envie de pointer le bout de son nez. L’odeur d’un repas alléchant l’a effectivement convaincue de sortir après 6 jours, au plus grand soulagement de tous.

La boule de poils a été conduite dans un refuge de la RSPCA, puis soignée. Elle sera placée à l’adoption par la suite. En attendant, elle ronronne dans les bras de ses sauveteurs.