Coincé sous une plaque d’égout, un chat reçoit l’aide inespérée d’un écolier

En Angleterre, un garçon de 12 ans qui se rendait à son école a entendu les miaulements de détresse d’un chat. L’animal était pris au piège sous une grille d’égout. Sa mésaventure a pris fin grâce au jeune passant et à d’autres personnes.

Un écolier et son parrain ont sauvé un chat coincé sous une plaque d’égout. Une bénévole a ensuite réussi à retrouver la famille de l’animal, rapportait Gazette Series le mercredi 12 janvier.

Il était 7h45 quand Harry Olpin, 12 ans, a entendu des miaulements alors qu’il prenait la direction de son école dans le quartier du Crescent à Dursley, dans le comté du Gloucestershire (Sud-ouest de l’Angleterre). L’enfant a baissé les yeux et découvert un chat qui appelait à l’aide sous une grille d’égout.



Le collégien ne pouvait pas lui venir directement en aide, car une voiture était en partie stationnée sur la lourde et épaisse plaque en fonte. Il a alors contacté sa marraine et son parrain, Holly et Jason Rogers, qui habitent près de là.

Ce dernier a fait du porte-à-porte pour tenter de retrouver le propriétaire du véhicule, mais sans résultat. Finalement, au prix de gros efforts, l’homme a réussi à déplacer légèrement la grille, assez pour permettre au félin de s’extirper hors de l’égout.



Le chat était trempé et frigorifié, mais il se portait bien. Holly Rogers a relaté ce sauvetage sur une page Facebook locale dans l’espoir que les maîtres de l’animal le reconnaissent. La publication a été vue par une bénévole, Louise Davies, qui a passé le quadrupède au lecteur de puce d’identification. C’est ainsi qu’elle a pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire Kerry Goodfield et la contacter.

« Reconnaissants envers Jason, Holly et leur filleul Harry de l'avoir secouru »

Soulagée et pleine de gratitude, celle-ci a remercié tous ceux qui ont permis ces retrouvailles. « Nous sommes très heureux de l'avoir à la maison sain et sauf, et très reconnaissants envers Jason, Holly et leur filleul Harry de l'avoir secouru », a-t-elle ainsi confié à Gazette Series.



Ce sont d’ailleurs les Holly qui ont ramené le chat, appelé Cuddles, chez sa famille, car cette dernière est actuellement en auto confinement et ne pouvait pas aller le chercher.

Cuddles a beaucoup dormi depuis son retour à la maison. Il s’est même remis à sortir, preuve qu’il n’est pas traumatisé par ce qui lui est arrivé.

