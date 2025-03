Coincé devant la porte de son logement, un couple peut compter sur l’aide exemplaire de son chat (vidéo)

Ce soir-là, Lucia et Federico ont bien cru qu’ils devraient appeler le serrurier. Par chance, leur chat était présent pour leur rendre un immense service. Pour mettre en avant la prouesse de leur félin, ils ont rejoué la scène et ont posté la vidéo sur TikTok.

Lucia et Federico vivent un heureux quotidien avec Achille, leur chat. Lorsqu’ils s’absentent de chez eux, ils savent très bien que leur maison est bien protégée par leur gardien qui a plus d’un tour dans son sac.

@lucianmakeup / TikTok

« Ma clé ne fonctionnait pas »

Lucia et son conjoint rentraient tranquillement chez eux, mais lorsqu’il a fallu ouvrir la porte, tout s’est compliqué. La jeune femme confiait à The Dodo : « Ma clé ne fonctionnait pas parce que l’autre était à l’intérieur ». En effet, Lucia avait beau vouloir rentrer sa clé dans la serrure et tourner pour actionner la serrure, cela ne fonctionnait pas. Son conjoint, Federico, lui a alors confié avoir laissé ses clés à l’intérieur en partant, sur la serrure. La situation semblait donc inextricable et l’appel à un serrurier tendait à être la meilleure option.

« Il nous a sauvés »

Lorsque la scène se déroulait devant la porte, Achille, le chat du couple, se trouvait à l’intérieur. Souhaitant passer la soirée avec ses humains préférés et très intelligent face à la situation, le félin a sauté sur la poignée pour décoincer la serrure et ouvrir la porte.

Lucia et Federico ont alors pu rentrer chez eux et profiter de leur soirée. Ils expliquaient : « S’il ne nous avait pas ouvert la porte, on aurait dû appeler un serrurier. Il nous a sauvés ».

Achille a bien évidemment été récompensés pour avoir agi de la sorte. « Nous lui avons donné du thon », expliquait Lucia, qui sait qu’il s’agit du pêché mignon de son chat.

@lucianmakeup / TikTok

Rejouer la scène

Sur le moment, le couple n’a pas gardé de trace vidéo de la scène. Lucia et Federico ont alors eu l’idée de rejouer la scène, pour montrer aux internautes de quoi leur chat était capable.

La vidéo, postée sur TikTok, a rencontré un vrai succès. On peut voir Achille, très agile, sauter sur la poignée pour ouvrir la porte d’entrée, comme il l’avait fait le fameux soir dont ses propriétaires se souviennent.

A lire aussi : Un chat de 10 ans n’ayant connu qu’une seule famille se retrouve au refuge pour avoir eu du mal à utiliser sa litière et attend un nouveau foyer

Ces derniers se disent « rassurés » de savoir qu’ils peuvent compter sur un compagnon avec autant de jugeote.