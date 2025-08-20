Coincé derrière un phare de voiture, un chaton chanceux survit à un trajet de 500 kilomètres

Alors qu’ils pensaient profiter d’un séjour paisible en Normandie, des vacanciers marnais se sont rendu compte qu’un minuscule passager clandestin s’était glissé à bord de leur voiture. Le félin, coincé dans un recoin improbable du véhicule, a traversé près de 500 kilomètres avant d’être secouru par un garagiste local.

Habitant Baslieux-lès-Fismes près de Reims, dans la Marne, Philippe Marie et sa femme étaient loin de se douter de la tournure inattendue que leur départ en vacances allait prendre.

Partis du Tardenois, ils se sont rendus à Pirou dans la Manche, à 500 kilomètres de là. Ils ignoraient qu’un autre passager les accompagnait lors de ce voyage, et il n’était pas là de son plein gré.

D’après France Bleu , en effet, la conjointe de Philippe Marie a commencé à entendre des miaulements, puis, “à 1h du matin, mon petit-fils est venu me réveiller pour me dire papy, j'entends un petit chat dans ton moteur”, raconte l’intéressé.

Muni d’une torche, Philippe Marie a longuement inspecté le compartiment moteur de son véhicule avant de parvenir finalement à apercevoir l’invité surprise : un chaton.



Photo d'illustration

Il était impossible pour lui de mettre la main sur le petit félin et le libérer, car ce dernier se trouvait dans un endroit inaccessible. “Il s'est encastré derrière le phare de la voiture”, explique, en effet, le vacancier baillotin.

“Un peu maigre, mais en bonne santé”

Philippe Marie a décidé de faire appel à un spécialiste. Le matin, il a emmené sa voiture chez un garagiste de La-Haye-du-Puits, à une dizaine de kilomètres au nord de Pirou, pour mettre fin au calvaire du chaton.

Tom, le mécanicien en question, s’est tout de suite attelé à la tâche. Il n’a eu d’autre choix que de démonter le pare-chocs pour avoir accès à l’emplacement du minet. Celui-ci a alors bondi hors de sa cachette et s’est enfui en courant. “Il n'était pas dans un endroit trop dangereux, mais je pense qu'il a eu chaud quand même”, dit le garagiste manchois.

“Il était un peu maigre, mais en bonne santé, c'est assez incompréhensible”, a déclaré, pour sa part, Philippe Marie.

Le chaton a renoué avec la liberté. Espérons qu’il finisse par être retrouvé et pris en charge par une association, voire adopté.