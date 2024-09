Cette chatte reproche à sa maîtresse de ne pas être concentrée sur son émission préférée (vidéo)

Ella est une chatte férue de télévision. Là où la plupart de ses congénères se désintéressent du contenu proposé sur le petit écran, cette minette très spéciale, elle, consomme les émissions télé presque autant qu’un humain. Sa propriétaire lui a même offert un petit fauteuil qu’elle a installé face au téléviseur pour lui permettre de s’adonner à son hobby en était confortablement installée.

La chatte à la robe tigrée peut ainsi profiter de ses programmes préférés. L’un d’eux est « Nanalan’ », une série pour enfants. C’est justement ce qu’elle regarde dans une vidéo partagée récemment, le 3 septembre 2024 en l’occurrence, sur le compte TikTok qui lui est consacré. Intitulé « @ellawatchestv_ », ce dernier est suivi par près de 800 000 abonnés.

La vidéo en question est relayée par Parade Pets et on y découvre la réaction surréaliste et drôle d’Ella alors qu’elle se rend compte que sa maîtresse n’est pas aussi captivée qu’elle par ce qui passe à la télévision.



@ellawatchestv_ / TikTok

L’incrédulité d’Ella face à l’indifférence de sa propriétaire

« Comment peut-être elle être aussi insensible aux aventures de Mona, Nana et Russell le chien ? », semble se demander la féline. On la voit ainsi regarder sa maîtresse droit dans les yeux, donnant l’impression d’être incrédule face à sa propriétaire, qui préfère la filmer plutôt que de se concentrer sur la télé.

Voici la vidéo, rapidement devenue virale en générant des centaines de milliers de vues sur TikTok :

Une explication plus terre-à-terre du comportement d’Ella serait que cette chatte a simplement constaté que son humaine la regardait et a décidé d’en faire de même. Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, on ne peut qu’être charmé par sa douceur et amusé par sa surprenante passion.