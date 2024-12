5 ans après, cette chatte est toujours autant obsédée par le plus célèbre des voleurs de cadeaux de Noël (vidéo)

Les années passent, mais Ella est toujours l’une des plus grandes admiratrices du Grinch. Dès que le film d’animation est diffusé à la télévision, cette chatte cesse toute activité et s’assied devant l’écran pour ne rien manquer du programme. Cela fait 4 ans qu’elle respecte cette tradition et rien ne semble pouvoir l’en détacher.