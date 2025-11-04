Les pleurs incessants d'un chat inquiètent sa maîtresse qui l'emmène chez le vétérinaire et ne comprend pas le diagnostic (vidéo)

Quand un chat se met à pleurer sans raison apparente, son humain ne peut qu’être gagné par l’inquiétude et les interrogations. C’est ce qu’a vécu une jeune femme, perturbée par la détresse de son compagnon à 4 pattes. Derrière ces miaulements plaintifs incessants se cachait un problème inattendu, bien plus courant qu’on ne l’imagine chez nos félins domestiques…

Margherita Ternullo, alias “@margheternullo” sur TikTok, est la propriétaire d’un adorable chat au pelage blanc et noir et qui, bien qu’étant un mâle, répond au nom de Luna.

Récemment, le matou affichait un comportement qui suscitait l’inquiétude de sa maîtresse ; il pleurait fréquemment. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés face au mal-être de son ami félin et a décidé de l’emmener chez le vétérinaire. Elle craignait toutes sortes de problèmes, notamment une infection urinaire.



@margheternullo / TikTok

“Je l’entendais pleurer sans arrêt alors qu'il essayait de se nettoyer le ventre et le dos”, raconte, en effet, Margherita Ternullo à Newsweek .

L’examen réalisé par le vétérinaire a débouché sur un diagnostic auquel la propriétaire de Luna était loin de s’attendre. Il a révélé que le chat se plaignait car il ne pouvait pas faire sa toilette correctement ni se gratter, en raison de son embonpoint.

Margherita Ternullo a été soulagée de connaître l’origine des pleurs de son chat, tout en prenant conscience qu’elle devait l’aider à perdre du poids.

Un problème sous-estimé

Le surpoids et l'obésité sont des phénomène bien plus fréquents que l’on ne le croit chez les chats domestiques. Il s’agit d’un problème que bon nombre de propriétaires ont tendance à sous-estimer, alors qu’il contribue à réduire l’espérance de vie de l’animal et provoque bien des troubles : articulaires, cardiaques, respiratoires, hépatiques, dermatologiques, diabète sucré… Dans le cas de Luna, c’est l’impossibilité d’atteindre certaines zones de son corps, à cause de sa surcharge pondérale, qui est source d’inconfort.

Après la visite chez le vétérinaire, Margherita Ternullo a décidé de mettre son chat au régime pour lui permettre de retrouver son poids de forme. C’est ce qu’elle a expliqué dans une autre vidéo.