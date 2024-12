Abandonné parce que sa famille ne voulait plus de lui, un chaton de 4 semaines obtient une chance de connaître le vrai amour

À seulement un mois, Toby a déjà vécu des épreuves terribles dans la vie. Le chaton a été abandonné devant un immeuble, car son propriétaire ne voulait plus de lui. Heureusement, il a pu compter sur l’aide de belles personnes pour prendre un nouveau départ.

Laila D'Souza sauve régulièrement des animaux en détresse. Récemment, elle a reçu un message alarmant concernant un chaton âgé de quelques semaines, qui errait seul devant un immeuble. Les habitants l'ayant repéré ont appris que son propriétaire l’avait abandonné, car il ne voulait plus de lui.

Ne pouvant supporter cette situation, Laila s’est précipitée sur les lieux pour sauver le jeune félin et changer son destin. « Il est passé des miaulements frénétiques aux ronronnements non-stop dès qu’il a su qu’il était en sécurité », déclare la bonne samaritaine à la rédaction de Love Meow.

© Laila D'Souza

En effet, la boule de poils minuscule ne cessait de crier tout au long du trajet, depuis sa cage de transport.

Mais son comportement a changé de manière radicale, lorsqu’il a poussé les portes de son nouveau foyer.

© Laila D'Souza

Le chaton se remet sur patte

Après avoir exploré son nouvel environnement, le chaton – nommé affectueusement Toby – s’est dirigé vers sa mère d’accueil en ronronnant. En raison de ses troubles digestifs, Laila a dû lui apporter des soins spécifiques.

Grâce à une alimentation de qualité, un traitement adapté et beaucoup d’amour, la boule de poils a retrouvé des forces. Au fil du temps, Toby a repris du poids et avancé sur la voie de la guérison.

© Laila D'Souza

Déterminé à ne plus jamais se sentir seul, le rescapé s’est mis à réclamer de l’attention en permanence.

« Chaque fois qu’il me voit de loin, il se met à ronronner, précise sa bienfaitrice, c’est un chaton tellement affectueux et joueur. »

© Laila D'Souza

Toby grandit dans des conditions optimales

Au sein de sa famille d’accueil, Toby redécouvre l’Amour avec un grand « A ». Il profite des nombreux témoignages d’affection de Laila et des aliments savoureux qu’elle lui sert au quotidien.

Désormais entre de bonnes mains, Toby n’a plus à avoir peur de la solitude et de l’abandon. Il sait qu’il peut compter sur son ange gardien, et qu’un avenir radieux l’attend !

© Laila D'Souza