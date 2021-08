Une chienne de 15 ans bloquée dans un conduit d'évacuation d'eau sauvée, après 10 heures d'effort, grâce à un... skateboard !

Pompiers, policiers et habitants se sont mobilisés pour porter secours à une chienne sénior et sourde, coincée dans un conduit. Au bout de 10 heures d’efforts infructueux, l’un des soldats du feu a proposé d’utiliser un skateboard pour la sauver.

Zoey a non seulement été retrouvée le surlendemain de sa disparition, mais elle a, en plus, été secourue après s’être retrouvée bloquée sous terre, rapportait WFAA ce dimanche 22 août.

WFAA

Cette chienne sourde et âgée de 15 ans était introuvable depuis jeudi dernier (19 août). Sa famille la cherchait partout, mais ce n’est que samedi peu avant midi qu’elle a finalement été localisée. Zoey était prise au piège dans un conduit d’évacuation des eaux pluviales dans l’une des rues d’Arlington, dans l’Etat du Texas.

La police et les pompiers locaux étaient rapidement sur les lieux pour tenter de la secourir, mais la mission était beaucoup plus difficile que prévu. Leur intervention était complexe, tant en raison de la surdité de la chienne que de la difficulté d’accès de l’endroit où elle se trouvait.

La nuit tombait et les secouristes ne parvenaient toujours pas à ramener Zoey à la surface. Finalement, l’un des pompiers a eu une idée surprenante, mais géniale. Il a, en effet, suggéré d’utiliser un skateboard pour aider l’animal à être ramenée vers l’entrée du conduit.

« Il y a eu des cris de joie et des larmes quand Zoey a été sauvée »

Ils ont fini par trouver une planche à roulettes dans le voisinage, celle d’un enfant qui était ravi de rendre service. Le stratagème a fonctionné ; aux alentours de 22 heures, Zoey a été récupérée. Elle était trempée et quelque peu secouée, mais saine et sauve. Les secours l’ont immédiatement prise en charge, installée sur un brancard, séchée et mise sous perfusion. Elle a retrouvé sa famille et sa maison peu après.

WFAA

Un très bel élan de solidarité s’est mis en place pour aboutir à une telle issue. Des gens de la communauté ont apporté des pizzas et de l’eau à ceux qui ont participé au sauvetage. Kristi Weil, de la police d’Arlington, en a été touchée. « C’était incroyable. Tout le monde a aidé. Il y a eu des cris de joie et des larmes quand Zoey a été sauvée », raconte la policière. Le skate, lui, a été signé par les pompiers et sera rendu à son jeune propriétaire cette semaine.