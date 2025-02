Ils prennent une chienne pour garder leur ferme, mais cette dernière n’est pas vraiment douée dans sa profession (vidéo)

Betty, une femelle Golden Retriever, fait le bonheur de ses propriétaires au quotidien. Tous vivent dans une ferme au sein de laquelle le travail ne manque pas. La chienne a d’ailleurs pour mission de veiller sur la propriété, et notamment la grange. Ses maîtres ont néanmoins compris qu’elle n’était pas faite pour ce job.

Les chiens de travail aident leurs propriétaires à effectuer différentes tâches. Ils sont, par exemple, amenés à garder et rassembler les troupeaux, surveiller les lieux, ou encore chasser les nuisibles. Ce dernier rôle est souvent attribué à Betty, mais ne lui correspond pas vraiment.

@pastordan23 / TikTok

Un employé pas très efficace

En effet, celle-ci est plutôt du genre à profiter de la fraîcheur de la grange pour se détendre plutôt que de chasser les petites bêtes. Ses humains l’ont d'ailleurs prise en flagrant délit de délassement et n’ont pas manqué de la filmer. Sur les images, les utilisateurs de la plateforme TikTok la découvrent allongée dans la grange. On pourrait penser qu’il est l’heure de sa pause et qu’elle en profite paisiblement.

Cependant, il n’en est rien. C'est en réalité le bon moment pour s’activer, car un opossum vient de se faufiler dans la bâtisse. Difficile de croire qu’elle ne l’a pas remarqué, mais en tout cas, elle n’a pas bougé d’un cil. Pire encore, elle reste totalement indifférente face à la présence du didelphidé.

La vidéo, relayée par Newsweek, a beaucoup amusé les internautes. Ceux-ci se sont exprimés dans la section des commentaires : « Elle a dit “non, je ne suis plus en service” », plaisantait une personne, « Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que les Goldens sont bons pour la chasse, etc. Ils ne récupèrent que des chaussettes et des objets bizarres », assurait quelqu’un d’autre.

Une chose est sûre, c’est que la place de Betty est plutôt sur le canapé qu’au travail : « Bonne pour les câlins, mauvaise pour la plupart des autres traits de caractère canins », écrivait sa maîtresse.