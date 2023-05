L'histoire touchante d'Al Capone, chat borgne aux airs de gangster et ayant décidé d'en finir avec l'errance

Il a été secouru lors d’une opération qui ne lui était pas destinée, mais c’est bien à ce moment-là que la vie d’Al Capone a basculé. Ce chat qui n’avait connu que l’errance et les privations a enfin eu sa chance.

Par une froide nuit de janvier, l’équipe de Felines & Friends, association basée à Santa Fe dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), menait une campagne de capture-stérilisation quand un autre chat errant que celui qu’elle tentait de sauver s’est laissé enfermer dans sa cage-piège.

Le félin au pelage tigré était à bout de forces, affamé et blessé, d’après le Santa Fe New Mexican. Sans le savoir, il venait de rompre définitivement avec l’errance à cet instant précis.

Les bénévoles sont donc revenus au refuge avec 2 chats au lieu d’un seul. Le tabby a été appelé Al et son congénère Bugsy, 2 noms inspirés de célèbres gangsters (Al Capone et Bugsy Siegel).

L’œil gauche d’Al était sévèrement touché. Les vétérinaires n’ont pas pu le sauver et ont dû retirer le globe oculaire. Grâce aux soins, le chat s’est progressivement rétabli. Très vite, lui et Bugsy ont charmé leurs bienfaiteurs par leur caractère amical et doux.

2 mois plus tard, Bugsy a rejoint sa nouvelle famille. Al, lui, a trouvé un foyer aimant un peu plus tard.

Un grand frère pour les chatons orphelins

Sandy Bonchin et Carl Gilbert étaient à la recherche d’un chat calme et sociable pour les aider à prendre soin des chatons qu’ils accueillent à titre provisoire afin de les préparer à l’adoption. Pour le couple, Al Capone présentait le profil idéal.

Ils l’ont donc amené à la maison, où le félin a eu besoin de quelques jours pour se détendre et se mettre à l’aise. Au départ, il était plutôt réservé à l’égard de ses jeunes congénères, mais avec les encouragements de sa famille et quelques friandises, il a fini par les apprécier.

Felines & Friends New Mexico / Facebook

Depuis, Al passe ses journées à jouer avec les chatons et prend même ses repas à leurs côtés. A son contact, les petits chats apprennent tant de choses et emmagasinent énormément d’assurance.

Sandy Bonchin et Carl Gilbert ont compris qu’ils allaient être bien plus qu’une famille d’accueil pour Al Capone ; ils ont décidé de l’adopter.