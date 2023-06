Cette chatte errante était obligée de manger du gravier pour survivre pendant sa grossesse

Ruby est une ancienne chatte errante, sauvée au printemps 2021. Ses sauveteurs ont voulu revenir sur son histoire, pour montrer à quel point sa vie avait changé maintenant. Ils lui ont offert la solution qui correspondait le mieux à ses besoins : une place dans un sanctuaire pour animaux, à l’abri des dangers et avec de la nourriture à profusion, sans trop de contact avec les humains, à qui elle ne fait pas confiance.

Ruby était gestante lorsqu’elle a été sauvée

Ruby était une chatte errante, qui avait élu domicile au niveau d’un relais routier. Elle portait en elle des chatons, mais n’avait pas de quoi se nourrir. Son estomac criant famine, elle avait fini par manger du gravier, comme le relate Cole & Marmalade.

© A Kitten Place

De plus, elle était blessée. Son bassin était brisé, peut-être par un accident avec un véhicule, ou alors à cause de la maltraitance de quelqu’un.

Dans tous les cas, il était évident qu’elle avait subi des mauvais traitements par le passé, car elle était terrorisée par les humains, et l’est toujours aujourd’hui. Elle était cependant si faible qu’une personne a réussi à la capturer pour la conduire dans un refuge.

Ruby a survécu, mais pas sans perte

La chatte a été prise en charge par le refuge A Kitten Place, situé en Floride (États-Unis). Elle a été opérée d’urgence.

Son bassin a été réparé, et une portion de son côlon a été coupée. En effet, elle souffrait d’un mégacôlon (hypertrophie du côlon). Cette anomalie était peut-être présente dès sa naissance, mais elle pouvait aussi être due à la grossesse ou au fait qu’elle ait mangé du gravier.

© A Kitten Place

Malheureusement, dans de si mauvaises circonstances, les 2 bébés de Ruby ont perdu la vie. Les vétérinaires craignaient que la mère ne survive pas non plus. Mais elle s’est battue, et a su remonter la pente.

Par la suite, le personnel du refuge a essayé de socialiser Ruby, mais il n’y avait rien à faire. Sa peur des humains était trop ancrée, probablement à cause d’un passé compliqué dont on ne connaît pas les détails. Il était préférable pour son bien-être de lui offrir une autre solution que l’adoption.

Ruby s’épanouit dans son sanctuaire

Ruby a eu la chance d’intégrer un sanctuaire pour animaux. Un lieu au sein duquel elle est en semi-liberté, en ayant des endroits confortables pour dormir et de la nourriture à disposition. Elle y est en sécurité, et côtoie des humains, mais pas de trop près. Cette situation est idéale pour elle, et cela fait 2 ans qu’elle y vit et s'épanouit.

© A Kitten Place