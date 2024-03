Chaque jour, un chaton accompagne ses sœurs et son frère humains à leur arrêt de bus

Les enfants de l’utilisatrice @sedwards0807 sur TikTok ont une raison de se ravir chaque matin en empruntant le chemin les conduisant à leur arrêt de bus. Le chaton de la famille motive les troupes et embellit leur journée en les accompagnant jusqu’au car scolaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup aimeraient être à la place des écoliers !

Ceux-ci, 2 filles et un garçon, partent de bonne heure pour rejoindre leur école. Leur abri de bus se trouve à quelques pâtés de maisons de leur logement, alors ils traversent leur résidence à pied. Leur mère les accompagne parfois, tout comme leur petit frère félin.

@sedwards0807 / TikTok

« Notre chaton marche jusqu’à l’arrêt de bus avec nos enfants »

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Pethelpful, on découvre un petit chat noir et blanc se hâter sur la route. S’il est si pressé, c’est parce qu’il suit sa fratrie humaine en route vers l’école. On le voit d’abord marcher, puis accélérer le pas pour la rattraper.

Son frère et ses sœurs l’attendent un peu, et il se met à courir maladroitement pour ne pas rater le coche. Après tout, il ne faudrait pas manquer le bus ! Il semble très investi dans sa mission d’accompagnateur, ne lâchant pas ses proches d’une semelle. Ceux-ci ont d’ailleurs le sourire en le voyant, car il est absolument adorable.

La Toile attendrie

La vidéo du jeune félin a atteint plus de 600 mille vues et les internautes étaient nombreux à interagir dans la section des commentaires. Beaucoup ont été touchés par le chaton. Ils étaient aussi nombreux à partager des récits similaires : « Nous avions aussi un chat qui suivait ma fille jusqu'à l'arrêt de bus » écrivait l’un d’eux, « J'avais un chat qui me suivait tous les matins chez mes amis avant l'école, à quelques pâtés de maisons, puis rentrait chez moi après » commentait un autre.

Ces boules de poils savent comment rendre meilleure la journée de leur maître !