2 chatons retrouvés en mauvaise santé sur une route de gravier découvrent les joies des câlins

Sauvés de l’errance, 2 chatons souffrant de malformations ont été pris en charge par une association et bénéficié de l’expertise de grands spécialistes pour surmonter leurs difficultés. Les petits chats charment tous ceux qu’ils rencontrent par leur courage et leur joie de vivre.

Un chaton et sa sœur erraient sur une route de gravier non loin de Keizer, dans l’Etat de l’Oregon (Nord-ouest des Etats-Unis), avant d’être découverts par un habitant. Ce dernier a ensuite contacté l’association locale Salem Friends of Felines (SFOF), raconte Love Meow.



Salem Friends of Felines / Facebook

Les jeunes félins étaient atteints de malformations congénitales aux pattes. Laura Burmood, mère d’accueil bénévole pour SFOF, les a recueillis chez elle. Le soin et l’attention qu’elle leur a prodigués leur ont permis de grandir dans des conditions optimales malgré leur handicap.



Salem Friends of Felines / Facebook

Appelés Jack et Jill, les chatons ont été vus par différents vétérinaires, qui ont suggéré plus d’une méthode, dont les massages et la physiothérapie. Toutefois, aucune de ces techniques n’a permis de corriger la déformation de leurs pattes.



Salem Friends of Felines / Facebook

L’équipe de SFOF les a alors emmenés à l’école de médecine vétérinaire à l’Université d’Etat de l’Oregon, où des spécialistes orthopédie animale ont pu établir un diagnostic précis.



Salem Friends of Felines / Facebook

Jill est venue au monde avec une rotule gauche tournée et déplacée. De ce fait, les os se sont mal développés et son équilibre en était affecté. Cela avait aussi pour conséquence de déformer sa colonne vertébrale et sa hanche.



Salem Friends of Felines / Facebook

Pour sa part, Jack présentait une hémimélie, caractérisée par l’absence d’os radial sur une patte et la courbure de l’ulna (l’équivalent du cubitus chez l’Homme) sur une autre. Le carpe était ainsi tourné vers l’intérieur, et le chaton ne pouvait pas s’appuyer sur le membre concerné pour marcher. Ce qui n’empêchait ni Jill ni son frère de se montrer joyeux et affectueux en permanence.



Salem Friends of Felines / Facebook

Opération réussie pour Jill, en attendant Jack

A l’âge de 3 mois et demi, Jill a subi une intervention chirurgicale complexe. L’opération s’est parfaitement déroulée et, quelques semaines plus tard, elle pouvait de nouveau utiliser sa patte. Jack sera bientôt opéré à son tour, et tout le monde espère une issue aussi favorable pour lui.

Salem Friends of Felines / Facebook

« Il est étonnant de voir à quel point ils sont pleins de vie et avec quel courage ils essaient de surmonter les difficultés que leur posent leurs malformations. Ils méritent vraiment une chance d'avoir la meilleure et la plus confortable vie possible », d’après une déclaration de l’association adressée à Love Meow.