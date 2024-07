Les vaines tentatives d'un chat de séduire la chatte dont il est épris émeuvent les internautes (vidéo)

Henry le chat tuxedo rêve de faire tomber la femelle tabby Tabitha sous son charme, mais cette dernière n’est pas intéressée et rejette systématiquement ses avances. Le félin follement amoureux n’est toutefois pas du genre à abandonner et tient à exécuter sa petite parade sous le regard perplexe de l’inflexible minette.

C’est une scène à la « Je t’aime, moi non plus » que la propriétaire de 2 chats, un mâle et une femelle, a récemment filmée et partagée sur son compte TikTok « @casa_leone ». Tout en étant amusé par ce que l’on y voit, on ne peut s’empêcher de ressentir une certaine sympathie pour le matou qui continue d’espérer charmer sa dulcinée alors que cette dernière n’en a que faire de ses efforts désespérés.

Le chat amoureux répond au nom d’Henry et possède un pelage tuxedo. La chatte qu’il aime éperdument s’appelle Tabitha et est dotée d’une robe tigrée.

Tabitha avait été sauvée de l’errance par la maîtresse d’Henry. Elle est gardée dans une pièce à part, car elle ne s’entend pas avec ses congénères et tente même de s’en prendre à eux dès qu’elle en a l’occasion.

Henry, lui, ne veut rien entendre. Il s’est mis en tête de la séduire, attendant qu’elle s’approche de la porte vitrée qui les sépare pour essayer de l’impressionner avec ses acrobaties.



@casa_leone / TikTok

Il se roule par terre et la regarde, ce qui laisse Tabitha de marbre. Les rares fois où elle réagit, elle donne des coups de patte à la porte, comme pour bien faire comprendre à son prétendant que son petit numéro de charme ne fonctionne pas et ne fait que l’énerver.

Henry ne désespère pas

Henry ne se laisse pas décourager pour autant. Il semble persuadé qu’il finira un jour par conquérir le cœur de Tabitha. Il n’a pas l’intention de baisser les pattes jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif.

Pas sûr que la chatte change de posture, mais on ne sait jamais… La persévérance d’Henry pourrait payer.

Voici la vidéo en question, ayant généré des centaines de milliers de vues sur TikTok et relayée par PetHelpful :

