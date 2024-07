Après une vie de maltraitance, ce chat courageux trouve le bonheur et a conservé sa joie de vivre (vidéo)

Muffin a vu le pire visage du genre humain. Trouvé recroquevillé sous une voiture dans un état alarmant après avoir été maltraité, le chat a été transporté en urgence chez un vétérinaire basé à Sydney (Australie). Il a ensuite rencontré son âme sœur, qui l’a aidé à faire le deuil de son passé et à aller de l’avant.

Alexus de Latora a fait une découverte qui lui a déchiré le cœur. Un chat, recroquevillé sous une voiture, arborait une patte arrière en très mauvais état. Un cordon noué autour de son membre meurtri avait coupé la circulation sanguine.

De plus, son ventre était parsemé de brûlures, vraisemblablement causées par des cigarettes.

© CatRescue 901 / Facebook

Lorsque le bon samaritain a tendu la main et l’a attrapé doucement, l’animal affaibli n’a opposé aucune résistance. Ni une ni deux, Alexus l’a transporté en urgence chez un vétérinaire.

Des photos du félin ont été partagées largement sur les réseaux sociaux, et de nombreux internautes ont été choqués en apprenant son calvaire.

© CatRescue 901 / Facebook

« Un animal de compagnie parfait »

Baptisé Muffin, le chat a dû subir une amputation de la patte. Il a ensuite été confié à une association de protection animale, Cat Rescue 901. Malgré les douleurs, les traumatismes et son handicap, le rescapé a révélé une personnalité amicale.

« Muffin est absolument divin et un animal de compagnie parfait, a déclaré Jenny Storaker à Yahoo News, la cofondatrice de l’organisme qui l’a accueilli le temps de lui trouver une famille d’adoption, il est super affectueux. Tout ce qu’il veut, c’est dormir dans les bras de quelqu’un. »

Jenny a pris l’habitude de publier régulièrement des nouvelles de son petit protégé sur la page Facebook de l’association. Très vite, des personnes ont souhaité adopter la boule de poils à 3 pattes.

Quand Kirsty Dingwall, expatriée britannique, a découvert l’histoire de Muffin sur les réseaux sociaux, elle a immédiatement ressenti le grand frisson du coup de foudre. La jeune femme – qui avait pris soin de chats sauvés pendant son enfance – a été séduite par sa résilience et sa belle âme. « Je pensais que ma maison tranquille (et un propriétaire qui le gâterait bêtement) serait un bon foyer pour toujours pour lui », a-t-elle confié.

© CatRescue 901 / Facebook

Muffin vit désormais sa meilleure vie

Après avoir effectué une visite de pré-adoption au domicile de Kirsty, Jenny a accepté sa demande. Elle a personnellement déposé Muffin dans sa nouvelle demeure, après s’être assurée qu’il était complètement rétabli.

Pour son plus grand bonheur, la boule de poils s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Il a été rebaptisé Louie, car ce prénom signifie « combattant glorieux ». « Il est incroyablement affectueux et très exigeant en matière de caresses, souligne sa nouvelle maman, il se déplace très bien, saute sur mon lit et court dans l’appartement. »

Lors des adieux, Jenny a ressenti un énorme pincement au cœur. Pendant 2 mois, la bonne samaritaine a pris soin de lui et l’a regardé réapprendre à marcher.

« Même si sauver des cas désespérés est un défi émotionnel et financier, nous aimons le faire, conclut Jenny, voir ces chats guérir grâce aux soins et à l’amour, puis rejoindre un foyer aimant est vraiment gratifiant. »