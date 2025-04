Cette chatte a décidé qu’il était temps pour son propriétaire de se réveiller et ne compte pas le lâcher (vidéo)

Les chats sont connus pour leur tempérament bien trempé et leur obstination. Fréquemment, quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour l'obtenir. Bien que leurs requêtes tournent souvent autour de la nourriture, ils ont parfois des demandes un peu plus extravagantes. Lilo, par exemple, aime que son propriétaire se réveille quand elle l’a décidé.

Sur son compte TikTok @lilochipie, Lilo, une chatte au pelage bicolore, est suivie par plus de 800 mille abonnés. Ceux-ci la voient dans tous ses états, et il faut dire que la féline a une personnalité pour le moins originale. On pourrait presque croire qu'elle est hyperactive tant elle semble ne jamais s’arrêter. D’ailleurs, avec elle, la journée commence très tôt, au plus grand désarroi de ses propriétaires.

Lilo est une chatte bien dans ses pattes, et cela se voit. Elle déborde d'énergie et est toujours partante pour jouer ou réaliser quelques zoomies. Elle saute sur ses arbres à chat et sur les murs, ou encore surprend ses propriétaires par des attaques surprises. Une chose est sûre, on ne s’ennuie jamais avec elle ! Ses propriétaires l'ont d'ailleurs qualifiée de « fauteur de troubles ».

@lilochipie / TikTok

Une chatte déterminée

Dans une vidéo récemment postée sur le réseau social et relayée par Yahoo Life, ceux-ci ont montré à leur communauté que les aventures de la féline commençaient dès le matin. Bien sûr, Lilo n'attend pas patiemment que ses humains se réveillent en s’occupant d’une quelconque manière. Si elle est debout et active, ils doivent l'être aussi.

Alors, tous les moyens sont bons pour attirer leur attention, et ce, même s'ils sont en train de dormir. Sur le clip, on la voit sauter et courir vigoureusement sur son propriétaire. Ses pas sont appuyés pour qu'il sente bien sa présence. Évidemment, son stratagème fonctionne et elle obtient gain de cause : son humain ouvre les yeux !

Les propriétaires de Lilo ont publié toute une compilation de vidéos montrant de quelles façons la maline les réveille fréquemment. Car oui, il s’agit d’un rituel chez elle auquel ses maîtres aimants ont toutefois fini par s’habituer. Elle se cache derrière la porte puis leur saute dessus, elle leur attaque les pieds et les bras, ou encore frappe leur téléphone avec sa patte : « Le meilleur réveil que nous pourrions espérer », plaisantait le couple.

Heureusement pour elle, celui-ci ne lui en tient pas rigueur et oublie tout lorsqu'elle choisit plutôt de leur faire des bisous !