Un jeune sans-abri choisit de rester avec son chien plutôt qu’un toit, la solidarité le sauve avec une cagnotte en ligne et le don d'un mobile-home

Samuel Haymon et son chien se sont retrouvés sans logement du jour au lendemain. Le jeune homme aurait pu être hébergé dans une structure, mais il a refusé car les animaux n’y sont pas acceptés. Après avoir erré en compagnie de son fidèle ami, il a reçu l’aide dont il avait désespérément besoin.

Originaire de San Antonio, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), Samuel Haymon s’était retrouvé à vivre dehors et à dormir sur un banc à l’âge de 19 ans. Sa famille, constituée de sa mère, de son beau-père et de son frère, avait été expulsée car elle ne parvenait plus à payer le loyer. Il était le seul à travailler, mais il avait perdu son emploi à son tour, d’après KKCO 11 News.



KKCO 11 News

Samuel Haymon devait arpenter les rues, mais il n’était pas tout à fait seul, puisque Mordex restait à ses côtés. Lui et ce Berger Allemand, qu’il avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chiot, sont d’inséparables amis.



KKCO 11 News

Le jeune homme ne peut s’imaginer vivre sans lui, au point d’avoir rejeté une place dans un refuge pour sans-abris où les animaux de compagnie ne sont pas acceptés.

Pour Samuel Haymon, il était hors de question d’avoir un toit au-dessus de la tête et d’être au chaud en sachant son chien livré à lui-même.

« C'est mon fils »

Il a toujours été bien plus préoccupé par le bien-être de Mordex que le sien. Il se levait tous les matins en réfléchissant au moyen de trouver de quoi le nourrir. Il avait demandé de l’aide autour de lui, « parce que c'était une priorité pour moi que de m'occuper de lui », confie-t-il.

« C'est dur, vous savez, de dormir dehors, de se faire mordre par les fourmis, les araignées, de se faire piquer par une abeille, poursuit-il. J'ai pris soin de [Mordex]. Moi seul et personne d'autre. Nous avons donc grandi ensemble. Et c'est mon fils ».



KKCO 11 News

Les employés d’une clinique voisine ont vu Samuel Haymon et son chien dormir sur le banc. Touchés par leur histoire, ils l’ont relayée sur les réseaux sociaux. La publication a été vue par Candida Campos, de l’association locale Bee Pawsitive Husky Rescue, et cette dernière a voulu venir en aide au duo.

« J’avais été dans des situations où j’avais moi-même besoin d’aide, dit-elle. Et il y avait cet ange gardien qui m'aidait ». Une cagnotte solidaire a ainsi été créée pour aider Samuel Haymon à prendre un nouveau départ et garder son chien.

Un toit et un nouvel emploi

Un mobile-home lui a été donné et une famille au grand cœur l’a laissé l’installée sur sa propriété. Mordex, lui, a séjourné chez une famille d’accueil pendant une semaine, le temps pour son maître de s’installer. « Je pensais à lui tous les jours, me demandant comment il allait », raconte-t-il. Ils se sont retrouvés et vivent désormais ensemble dans le camping-car.

A lire aussi : La destinée hors normes d'une chienne sauvée de l'errance et faisant désormais le tour des hôpitaux pour apporter du réconfort aux malades



KKCO 11 News

Mieux encore ; Candida Campos lui a trouvé un emploi dans un magasin de bricolage et de jardinage. Emu par tant de gentillesse et de solidarité, Samuel Haymon est heureux d’avoir Mordex auprès de lui et de subvenir à ses besoins.