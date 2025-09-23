Cet ancien chat de refuge découvre les jouets et est infiniment reconnaissant (vidéo)

Pour Avery, le quotidien a totalement changé depuis septembre 2024. Il a été adopté par une propriétaire aimante qui veille sur son bien-être. Elle souhaite également lui offrir les choses simples de la vie auxquelles il n’avait pas accès autrefois. Même après un an d’adoption, l’animal est toujours aussi reconnaissant.

L’année dernière, Morgan Hope, une utilisatrice de TikTok, a souhaité offrir sa chance à un animal qui n’en avait pas. Elle est allée dans un refuge et a fait la rencontre d’Avery. Le félin était à la recherche d’une famille depuis longtemps, mais il ne suscitait pas l’intérêt des adoptants. Tout a changé lorsqu’il a croisé le regard de Morgan. Laquelle lui offre désormais une vie qu’il n’aurait jamais imaginée.

Avery était au refuge depuis un an avant de faire cette rencontre fatidique, précisait Parade Pets . Le temps commençait à être long pour cette boule de poils affectueuse et joueuse. Même si le personnel prend soin des animaux, il est très difficile pour ces derniers de s’épanouir dans cet environnement. Avery n’avait pas la possibilité d’être lui-même, puis un miracle s’est produit.

@morganhopexo / TikTok

Un félin reconnaissant

Morgan est arrivé au refuge et n’était pas là pour adopter un chaton, comme de nombreuses familles. Elle voulait donner une chance à un félin délaissé par les adoptants et a jeté son dévolu sur Avery. Lequel a rejoint sa maison quelque temps plus tard pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ce qu’il ne savait pas encore à ce moment-là, c’est que tout allait devenir plus beau pour lui.

Avery ne connaissait pas grand-chose de la vie de chat d’intérieur. Des choses très simples ont été des nouveautés pour lui, comme le fait d’avoir ses propres jouets. Dans une vidéo postée sur TikTok, on le découvre en train de s’amuser avec une balle à plumes et à poils. À côté de lui, on peut remarquer un seau rempli d’autres jouets. Sa propriétaire a indiqué que la vidéo avait été prise le premier jour de son arrivée à la maison. Elle a ajouté qu’Avery avait été « très reconnaissant » de recevoir autant de jeux.

En plus de ces nombreux objets, Avery reçoit aussi l’amour inconditionnel de sa maîtresse et toute son affection. C’est un félin gâté jusqu’au bout et cela fait chaud au cœur, car il a longtemps attendu cela !

Les internautes ont d’ailleurs vivement remercié Morgan pour lui avoir offert sa chance : « Vous êtes vraiment une gentille et bonne personne pour avoir sauvé ce doux bébé », commentait une personne.