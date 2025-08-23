Ces colocataires qui n’avaient jamais eu d’animaux réservent un accueil grandiose à une portée de chatons ayant élu domicile dans un placard

La situation était rocambolesque. Ces colocataires qui ne connaissaient pas bien les animaux, encore moins les chats, ne pensaient pas devenir des parents en l’espace de quelques heures. Le destin aura mis 2 chatons entre leurs mains, puis finalement une portée de 5 bébés. Protecteurs exemplaires, ils ont permis à la petite famille de démarrer sa vie dans de bonnes conditions.

C’est un des hommes de la colocation qui a entendu un bruit provenant du placard. Il n’avait aucune idée de la source de cette agitation et en ouvrant la porte du placard, il a découvert 2 petites boules de poils livrées à elles-mêmes. Les garçons n’en étaient pas au bout de leurs surprises. La, ou plutôt les rencontres, ont été documentées sur le compte Instagram« @damienordame ».

@damienordame / Instagram

Un endroit confortable où crécher

C’est bien dans un placard de l’appartement que 2 chats ont été retrouvés, sans doute déposés par leur mère, expliquait Cole and Marmalade. Les colocataires ont eu une indication de l’âge des chatons, qui, comme ils ouvraient les yeux, devaient être âgés de plus de 2 semaines.

L’hypothèse était la suivante : une chatte avait dû mettre bas à proximité de la maison et a dû trouver un refuge pour ses chatons dans cette propriété, sans doute accessible par une fenêtre ouverte.

@damienordame / Instagram

Un week-end improvisé en bonne compagnie

Un vétérinaire a été contacté rapidement, car les colocataires n’étaient pas familiers des chats. Surmenée, en plein week-end, l’équipe de la clinique a indiqué qu’elle ne pourrait pas prendre en charge les 2 animaux tout de suite. Les jeunes hommes ont donc dû improviser en tant que propriétaires de chatons, le temps de quelques jours. Entre recherches sur Google et conseils de proches et d’internautes, les colocataires ont fait leur maximum pour mettre les chatons à l’aise et pour les maintenir en bonne santé.

@damienordame / Instagram

Il y en avait 3 autres sous le lit

Pensant que les chatons étaient arrivés par le patio de la maison, la famille d’accueil temporaire a placé les chatons près d’une fenêtre, et ont constaté que la maman s’approchait de ses petits. La féline n’est pas repartie et semblait même insister.

Il n’aura fallu que quelques minutes de plus pour que les colocataires découvrent la présence de 3 chatons supplémentaires sous le lit.

Un moment mémorable et des anges gardiens pour la vie

Un week-end houleux plus tard, et la visite improvisée d’amis à la maison, les colocataires ont mené leur mission à bien. Aidés par Jess, une bénévole, ils ont assuré au mieux et ont pu laisser les chatons partir vers une association.

@damienordame / Instagram

Sur Instagram, les internautes espèrent que l’avenir de certains de ces chatons se passera au sein de cette charmante maisonnée qui a permis à la tribu d’avoir la vie sauve.