Un couple transforme un placard en un mini appartement cosy et ludique à souhait pour ses 7 chats (vidéo)

Jackie, alias « @_the_minimalist_mama_ » sur TikTok, est la maman de 2 enfants. Elle est passionnée de décoration, d’aménagement d’intérieurs et de créations DIY. Depuis 2020, elle et sa famille enchaînent les projets à la maison pour la transformer et la rendre sans cesse plus accueillante et confortable.

Propriétaire de 7 chats, Jackie pense aussi à ces derniers en leur consacrant des endroits agréables à vivre. Elle et son mari leur avaient déjà construit un catio, un espace extérieur clos et sécurisé. L’un de leurs projets les plus récents et dédiés à leurs amis félins est un coin cosy à l’intérieur.

Le couple s’est, en effet, dit qu’exploiter leur placard situé sous l’escalier pour le bien-être et les loisirs de leurs matous et minettes adorés pouvait être une excellente idée.

Le duo de bricoleurs s’est aussitôt attelé à la tâche. L’espace a été entièrement vidé et la conception du mini appartement pour les chats à proprement parler a démarré sur les chapeaux de roues.

Une vidéo postée le 18 novembre 2024, totalisant des centaines de milliers de vues sur TikTok et relayée par Parade Pets permet de découvrir les différentes étapes du projet, dont les chats ont évidemment surveillé l’avancement de A à Z. La voici :

Approuvé à l’unanimité

Jackie et son conjoint ont commencé par retirer la moquette pour la remplacer par un revêtement de sol stratifié, imitant le parquet.



@_the_minimalist_mama_ / TikTok

La mère de famille a ensuite peint les murs et installé les éléments : plateformes murales, étagères, mini passerelles, jolie chatière au pied de la porte, décorations félines, tableaux, stickers, l’incontournable arbre à chat et même une petite niche cachée par un rideau.



@_the_minimalist_mama_ / TikTok

Les chats ont pu découvrir le résultat final et ils l’ont adoré ! Notamment le tuxedo qui s’est empressé de conquérir l’arbre à chat en trônant à son sommet.

A lire aussi : Abandonné dans une clinique vétérinaire, un chat débordant d'affection ne cesse de se faire des amis en famille d'accueil



@_the_minimalist_mama_ / TikTok

Ces parents ont mis du cœur à l’ouvrage et l’amour qu’ils ont pour leurs chats est palpable.