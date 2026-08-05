Ces chatons abandonnés devant un refuge dans un simple panier attendent désormais une famille prête à les aimer

Au Canada, le personnel de la BC SPCA d’East Kootenay a fait une triste découverte récemment : des chatons, heureusement propres et en bonne santé, ont été abandonnés dans un panier de courses devant le portail du refuge. Désormais entre des mains bienveillantes, les jeunes chats seront proposés à l’adoption et pourront commencer un nouveau chapitre de leur vie dans des foyers aimants.

Les amoureux et les défenseurs des animaux ont un rêve en commun : la disparition des actes de maltraitance et des abandons. Mais cette pensée idéaliste est encore très loin de la réalisation…

© BC SPCA

Comme le rapporte la BC SPCA d’East Kootenay, les refuges débordent de petits cœurs sur pattes, notamment de chatons et de chats. À l’heure actuelle, l’association accueille près de 60 félins.

« C’est un problème majeur, mais nous ne voulons jamais que les gens aient l’impression de ne pas pouvoir demander de l’aide. Nous sommes là pour les aider », souligne Angela Mather, directrice de l’établissement.

© BC SPCA

« Nous ignorons combien de temps ils sont restés là »

Comme en France, il existe une procédure pour confier un animal directement au refuge. « Connaître leur histoire nous permet de savoir ce qui leur convient le mieux. On évite ainsi de deviner quelle nourriture leur est la plus digeste, quels jouets ils préfèrent, s’ils ont peur des hommes ou des bruits forts, ou s’ils s’entendent bien avec les autres animaux, explique Angela, ces informations facilitent grandement leur transition vers un refuge. »

Récemment, son équipe a découvert un panier de courses devant le portail contenant plusieurs chatons. « Nous ignorons combien de temps ils sont restés là […] », précise la porte-parole de l’établissement.

Propres et en bonne santé, les jeunes félins sont aujourd’hui en sécurité. Après avoir vécu cette épreuve terrible, ils vont pouvoir écrire une nouvelle page de leur histoire dans des familles d’adoption responsables et aimantes.

🛑 Comment bien préparer l'arrivée d'un chaton ? 🔍 Pourquoi la stérilisation est-elle si importante ? 💕 Découvrir d'autres histoires de sauvetage Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© BC SPCA

L’info Woopets : pourquoi y a-t-il tant de chats dans les refuges ?

Chaque année, de nombreux chats franchissent les portes des refuges après avoir été abandonnés ou trouvés errants.

L’une des principales causes ? La reproduction non maîtrisée. Une chatte peut avoir plusieurs portées par an, ce qui entraîne rapidement une augmentation du nombre de chatons sans foyer lorsque la stérilisation n’est pas réalisée. Beaucoup d’entre eux arrivent ensuite en refuge après avoir été recueillis dans la rue ou déposés par des particuliers dépassés par la situation.

Les abandons sont aussi liés à des changements dans la vie des propriétaires. Un déménagement, des problèmes financiers, une allergie ou des difficultés à gérer le comportement d’un animal peuvent conduire certaines familles à se séparer de leur félin. Dans certains cas, l’adoption avait été faite sur un simple coup de cœur, sans avoir pleinement mesuré les besoins de l’animal.

Les refuges accueillent également de nombreux matous âgés, malades ou craintifs, qui ont plus de difficultés à trouver un nouveau foyer alors que ces petits compagnons peuvent encore apporter beaucoup d’affection et de bonheur.

Pour limiter le nombre de chats abandonnés, il est recommandé :

de faire stériliser son animal pour éviter les portées non désirées ;

d’identifier son chat afin de faciliter son retour en cas de disparition ;

de réfléchir aux responsabilités liées à l’adoption avant d’accueillir un animal ;

de privilégier l’adoption en refuge.

Chaque adoption responsable contribue à réduire la saturation des refuges et à offrir une nouvelle chance aux chats dans le besoin.