Des bénévoles découvrent que 26 chatons ont été abandonnés dans un panier aux portes de leur refuge

Les étés se suivent et se ressemblent pour les associations de protection animale : les abandons de chiens et de chats connaissent une hausse exceptionnelle pendant cette saison. À Bristol, en Angleterre, un grand nombre de chatons a été déposé au pied d’un refuge, suscitant la colère des bénévoles.

Il y a quelques semaines, les bénévoles de The Moggery, un refuge pour animaux situé à Bristol, ont fait une découverte désolante en se rendant sur leur lieu de travail. Sur le pas de la porte de leurs locaux, un panier rempli de 26 chatons avait été déposé.

« Il y en avait tellement que je n’ai pas pu les compter tout de suite », a déclaré Christine Bayka, la fondatrice du refuge, au Gloucestershire Live.

Une prise en charge immédiate

Les 26 chatons, aux robes orange et écaille de tortue, semblaient appartenir à 4 ou 5 portées différentes. Ils étaient infestés de puces, mais ont pu être lavés et se réfugier dans des lits propres grâce au travail des bénévoles.

Ils ont ensuite été répartis en groupes d’âge. Les plus grands ont reçu de la nourriture et des bacs à litière, tandis que les 9 plus petits ont rejoint le foyer de Christine, pour être nourris au biberon pendant la nuit. Plus tard, tous les félins seront stérilisés puis proposés à l’adoption.

Un nouvel été difficile pour The Moggery

« Le panier et tous les chatons étaient sales et je soupçonne qu'ils ont tous été gardés dans un hangar, poursuit Christine. C'est un parfait exemple de ce qui peut rapidement dégénérer lorsqu'une personne obtient un chaton sans disposer d'aucun soutien. »

Christine pointe du doigt l’irresponsabilité de certains parents. « Malheureusement, de nombreuses personnes obtiennent des chatons parce que leur enfant les réclame. Il est tout à fait possible de donner des bonbons ou un nouveau jouet à son enfant. Mais il est ridicule d'obtenir un animal vivant nécessitant 18 ans de soins pour satisfaire les caprices d'un enfant », a-t-elle ajouté.

Elle espère que l’histoire des 26 chatons éveillera les consciences, après un énième été difficile pour son association.