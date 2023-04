Ces 2 chats aveugles relèvent les défis quotidiens patte dans la patte et surprennent leur entourage (vidéo)

George et Hamilton ont choisi de faire de leur handicap une force. Atteints de troubles oculaires dès leur plus jeune âge, ces chats sont condamnés à être aveugles toute leur vie, mais ils ont décidé de ne pas se laisser abattre. Ils se servent de leur différence pour prouver leur intelligence au quotidien - et elle en épate plus d’un !

George et Hamilton vivaient dans la rue avant d’être sauvés par Nicole, leur ange gardien. Âgés de 4 mois à l’époque, ces chatons souffraient d’ « horribles infections oculaires », souligne Cole & Marmelade. Par chance, ils étaient enfin entre de bonnes mains.

Leur bienfaitrice a tout fait pour les soigner le mieux possible. Malheureusement, les 2 félins ont subi une première énucléation à l’âge de 4 mois, suivie de 2 autres. L’infection dont ils étaient atteints était si grave qu’il n’y avait pas d’autre solution…

Des chats qui « voient avec leurs cœurs »

Bien qu’ils soient devenus complètement aveugles, George et Hamilton ont fait preuve d’un courage remarquable tout au long de ces épreuves. « C’est fou comme ils sont résistants, déclarait Nicole. Pour moi, ils voient avec leurs cœurs. Ils sont parfaits tels qu’ils sont. »

George et Hamilton se sont rapidement adaptés à cette vie particulière. À quelques détails près, ils vivent comme n’importe quel autre chat ! Ils sautent dans des boîtes, grimpent aux arbres à chats, et ont trouvé une manière singulière de communiquer l’un avec l’autre.

Une débrouillardise épatante

Lorsqu’ils sont brièvement séparés, George et Hamilton émettent des gazouillis comparables à de l’écholocalisation, selon Nicole. Ces « ondes » sont une façon pour eux de se repérer dans l’espace et de localiser les obstacles qui les entourent, comme le font les chauves-souris ou les dauphins.

Cela prouve une fois de plus à quel point les félins ont la capacité de nous surprendre ! George et Hamilton ne se sont pas arrêtés à cette prouesse : ils sont devenus de grands matous épanouis, et en pleine forme. George s’est transformé en un « mini-lion majestueux », tandis que Hamilton ne quitte jamais le chevet de sa maman.

Ce 4 mars 2023, ils ont soufflé leur deuxième bougie. Leurs aventures ne font que commencer. Quand elle repense à tout ce qu’ils ont vécu, Nicole affirme qu’elle le referait sans hésiter. « Je suis si heureuse qu’ils m’aident à partager leur expérience et à montrer que les animaux aveugles sont tout aussi étonnants et intelligents (si ce n’est plus) que ceux qui peuvent voir », conclut-elle.