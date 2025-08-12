Ces 2 chatons n’appartiennent pas à la même portée mais sont pourtant liés pour toujours en se soutenant dans les moments difficiles

Jelly et Bean ont été sauvés au même moment. Ils se trouvaient avec 10 autres chatons, dans une ferme. Ces 2 chatonnes n’avaient pas de liens familiaux, ce qui n’a pas empêché qu’elles se soutiennent comme si elles étaient des sœurs. Karly, leur mère d’accueil, a assisté à la construction d’une belle amitié.

C’est Karly, bénévole auprès de Salty Animal Rescue qui s’est proposée pour l’accueil de ces 2 chatonnes, sauvée également grâce à l’action de l’association Bark at the Moon. Le duo était affaibli par ses conditions de vie précédentes, en particulier Bean, la chatte grise, qui ne pesait que 215 grammes au moment de son sauvetage.

Salty Animal Rescue / Instagram

Reprendre des forces : une priorité

L’urgence était évidemment de redonner de l’énergie à ce duo, souffrant de dénutrition. Karly a pris les choses à cœur, expliquait Love Meow, en nourrissant Jelly et Bean très régulièrement afin que leur courbe de poids revienne à la normale.

Après une semaine de soins, la mère d’accueil a pu voir les résultats.

Salty Animal Rescue / Instagram

« Je n’étais pas sûre que Bean y arriverait »

La plus frêle, Bean, a mis un peu plus de temps à remonter la pente. Soutenue par sa sœur de cœur. Karly s’inquiétait : « Je n’étais pas sûre que Bean y arriverait lorsque nous l’avons eue pour la première fois. Elle était si petite et en sous-poids pour son âge ». La petite chatte souffrait aussi d’une atteinte rhinopharyngée, qui rendait sa respiration difficile et lui provoquait un écoulement nasale constant. Il lui restait peu de force pour se nourrir, mais elle a tout donné pour aller mieux. Son visage s’est arrondi au fil des semaines et sa silhouette a commencé devenir un peu plus dodue.

Salty Animal Rescue / Instagram

« Elles commencent à jouer et à profiter comme des chatons »

Karly attendait avec impatience le moment où les petites chattes gagneraient en autonomie. Un jour, elle a constaté que le moment du repas était suivi de belles parties de jeux, toujours à 2. Elle expliquait : « Ils mangent enfin seuls et commencent à rebondir, à jouer et à profiter de toutes les choses amusantes que font les chatons ».

Salty Animal Rescue / Instagram

À 2, Jelly et Bean ont appris à se nourrir plus proprement, et également à maîtriser la litière.

Bean est aujourd’hui méconnaissable, en particulier lorsqu’elle traverse en courant les pièces de la maison.

« Elles ne sont peut-être pas de la même portée, mais elles sont inséparables »

L’entente entre les 2 chatonnes est évidente et leurs personnalités sont complémentaires. Bean est une vraie pile électrique, alors que Jelly a tendance à être un peu plus prudente. Leur équilibre a été trouvé, et il semblerait très bénéfique qu’elles puissent rester ensemble pour toujours.