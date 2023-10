Une maman chat endeuillée se bat pour sauver le seul chaton survivant de sa portée (vidéo)

La maternité n’a pas été de tout repos pour la pauvre Summer, une chatte endeuillée par la perte de 2 de ses 3 chatons. Le seul survivant a eu bien du mal à s’accrocher à la vie. Heureusement, une femme au grand cœur a fait tout son possible pour lui offrir une seconde chance.

Le mois dernier, une chatte et ses chatons ont été amenés dans un refuge pour animaux après avoir été trouvés dans la rue, au Canada. Néanmoins, ce nouvel environnement ne leur convenait pas. Ils avaient désespérément besoin d’un foyer d’accueil et d’une personne prête à s’occuper d’eux à temps plein.

Heureusement, Karly Saltarski - cofondatrice de Salty Animal Rescue - est tombée sur leur appel à l’aide et a choisi d’y répondre favorablement. « Avec autant d’animaux en détresse, comment pouvions-nous dire non ? » a-t-elle déclaré à Love Meow.

Des débuts difficiles

Karly a donc accueilli la chatte et ses chatons chez elle, mais elle a vite compris que la bataille serait rude. La chatte, nommée Summer, a perdu 2 de ses chatons en un rien de temps. La seule survivante, Winter, était devenue le bien le plus précieux aux yeux de sa maman.

Summer faisait tout son possible pour la garder en sécurité. Karly, elle, nourrissait la chatonne par sonde toutes les 3 heures, tout en lui donnant des médicaments, des soins et beaucoup de tendresse. « J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que la petite puisse continuer à vivre », raconte-t-elle.

Summer ne pouvait pas produire de lait, mais elle n’a jamais cessé de donner tout son amour à son bébé. L’avenir de Winter était incertain, mais Karly n’a rien lâché. Après de nombreuses nuits sans sommeil, ses efforts ont enfin été récompensés.

Santé et joie de vivre retrouvées

Winter a enfin repris du poil de la bête et retrouvé toute sa force. « Elle se comportait à nouveau comme un chaton, se souvient Karly. Ses yeux ont dégonflé, et sa respiration, grâce au nébuliseur et à l’oxygène, s’est nettement améliorée. »

Ce « chaton tout neuf », aux yeux brillants et au pelage duveteux, était plus énergique que jamais. « Elle a compris comment manger toute seule et sait enfin utiliser la litière, poursuit Karly. C’est normal qu’elle ait un peu de retard avec tout ce qu’elle a vécu, mais elle le rattrape rapidement. »

Soulagée de voir son chaton s’épanouir, Summer est prête à se retirer de la maternité et à être le centre d’attention qu’elle mérite d’être. « C’est une chatte tellement amusante, elle joue dès qu’elle en a l’occasion. Elle profite de tout ce que vous lui offrez et vous fait savoir à quel point elle l’apprécie », a confié Karly.

A lire aussi : Lorsqu'il entend sa musique préférée à la télévision, ce chat adopte une réaction hilarante (vidéo)

Summer et Winter n’auront plus jamais à chercher un abri ou de la nourriture. Elles adorent leurs vies de félines d’intérieur, et envahissent leur foyer d’accueil de leurs doux ronronnements, avant de le quitter dans quelque temps pour rejoindre leurs familles éternelles.