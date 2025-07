"Ce n’est pas un cas isolé", une bénévole alerte après la découverte de 5 chatons abandonnés dans un cimetière

En août 2024, l’association Society for Abandoned Animals, basée au sud de Manchester (Angleterre), a reçu un appel anonyme d’une personne ayant trouvé toute une portée de 6 chatons abandonnés dans un cimetière. Âgés d’à peine 6 semaines, les minuscules félins étaient tous dans un état très critique. Complètement affamés et déshydratés, ils faisaient peine à voir et laissaient présager un bien mauvais dénouement. Si l’un d’entre eux n’a malheureusement pas survécu, les autres ont, contre toute attente, pu reprendre du poil de la bête grâce au dévouement et à la patience des bénévoles de l’association. Néanmoins, les équipes du refuge s’inquiètent grandement de l’augmentation effarante du nombre d'abandons…

© Society for Abandoned Animals - SAA

“Ce n’est pas un cas isolé”

“C’est vraiment dommage, mais cela arrive de plus en plus souvent. Ce n’est pas un cas isolé. (…) Nous avons eu des animaux abandonnés au parc aquatique de Sale, dans un quartier résidentiel, et les avons confiés à des vétérinaires. Nous en trouvons de plus en plus qui sont abandonnés…”, a déclaré Debbie Dickerson, directrice de l’association, dans un entretien accordé au média Manchester Evening News.

Concernant la mère des chatons, les bénévoles ont tenté de la retrouver pendant de longues heures. Un message a même été posté sur le compte Facebook de l’association, en vain… Dans les commentaires, les internautes ont heureusement été très nombreux à se porter volontaires pour adopter les adorables boules de poils orphelines.

Pour Debbie, ces abandons massifs s’expliquent par la hausse du coût de la vie. “Les gens ne peuvent pas faire stériliser leurs chats, car les frais vétérinaires sont très élevés. Leur chatte attend ensuite des petits et il y a tous les frais supplémentaires que cela implique…”, a-t-elle expliqué par la suite avant d’ajouter : “Nous sommes dans une situation critique. Nous recevons des centaines d’appels par mois de personnes ayant besoin d’aide. Nous devons parfois les refuser. Désormais, nous ne pouvons prendre en charge que les urgences”.

© Society for Abandoned Animals - SAA