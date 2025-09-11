  1. Woopets
Ce matou au comportement apathique reprend vie lorsque ses maîtres adoptent un chaton (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Les propriétaires d’animaux se sont probablement tous posé la question au moment d’adopter une nouvelle boule de poils : comment va se passer la cohabitation ? Pourtant, s’il est légitime de s’interroger, il s’avère par moments que les maîtres s’inquiètent pour rien et que, non seulement ce nouvel arrivant n’est pas un problème, mais c’est aussi ce dont leur compagnon à 4 pattes avait besoin.

Menace est un beau matou à la fourrure fournie et au comportement espiègle. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu son nom. On peut notamment s’en apercevoir dans une vidéo postée par sa maîtresse sur TikTok. En effet, Menace est toujours à l'affût d’une petite bêtise à faire, et n’hésite pas à jouer des griffes voire des dents pour se faire comprendre – mais jamais avec méchanceté. Il tient probablement cette personnalité de son ancienne vie de chat errant.

Avec un tel caractère, il était normal que ses maîtres se posent la question de la réaction de Menace s’ils adoptaient un autre chaton. Malgré tout, ils ont tenté leur chance. Avec un peu de patience et de méthode, il n’y avait pas de raison que cela se passe mal.

C’est ainsi que Dakota, une petite chatte roux et blanc, a fait irruption dans la vie bien réglée du matou. Pourtant, à la grande surprise de ses humains, loin de se montrer hostile, Menace a immédiatement été curieux, reniflant et suivant sa petite sœur pour faire plus amples connaissances.

A lire aussi : « Je n’aime pas les chats, mais j’aime Abby » : cette chatte de thérapie apporte joie et douceur dans le quotidien des résidents de cette maison de retraite (vidéo)

Avec le temps, le duo félin a noué un lien profond. Désormais, ils ne se passent pas l’un de l’autre, jouant et dormant ensemble, ou encore faisant mutuellement leur toilette. C’est une autre vidéo qui montre l’arrivée de Dakota. Les images, reprises par Parade Pets, montrent d’abord un Menace plutôt apathique ou, au contraire, assez destructeur. Au bout de quelques secondes, on peut assister à la rencontre entre le matou et sa petite sœur. Suivent alors des scènes toutes plus mignonnes les unes que les autres, où les 2 félins apprennent à faire connaissance.

La vidéo se termine avec ces mots : “Dire que nous étions inquiets à l'idée de ramener un chaton à la maison, alors qu'en fait, c'était ce dont [Menace] avait besoin”.

