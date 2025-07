Ce félin au visage unique ressemble à la fois à un chien et à un chat

Billy, de son véritable prénom Bilbo Baggins, vit la vie de rêve avec sa propriétaire depuis que celle-ci l’a adopté. La femme est très fière de lui, à tel point qu’elle lui a ouvert des comptes sur différents réseaux sociaux. En partageant son visage pour la première fois, elle ne pouvait imaginer qu’il deviendrait aussi célèbre. Effectivement, la boule de poils n’est pas passée inaperçue.

Tout a commencé par une simple publication sur TikTok, où le chat apparaissait dans une vidéo. Sa propriétaire avait écrit en légende : « Notre nouvelle boule de poils », présentant ainsi Billy aux utilisateurs de la plateforme. En l’espace de quelques heures, le clip, relayé par Pethelpful, est devenu viral.

@billybillbaggins / Instagram

Un visage particulier

Les internautes n’ont pas pu passer à côté du visage singulier du félin. Ils ont alors souligné sa ressemblance avec un chien dans la section des commentaires : « Il ressemble à un chat et à un chien en même temps », affirmait une personne, « Je pensais que c'était un chiot jusqu'à ce que je remarque la légende », commentait quelqu’un d’autre.

D’après sa propriétaire, Billy serait un Scottish fold, ou issu d’un croisement avec un chat de cette race. De ce fait, ses oreilles tombent comme celle d’un chiot, ce qui lui donne un aspect proche de celui du canidé, mais ce n’est pas tout. Il a aussi un long museau comme celui de nos amis les toutous. Toutes ces caractéristiques mises bout à bout lui donne des faux airs de chien, ce qui le rend aussi unique qu’intriguant.

A lire aussi : Une chatte admise en famille d’accueil avec ses chatons prend peu à peu confiance en elle et apprend à se reposer sur les humains

Que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, les internautes soulignent fréquemment sa drôle d’apparence et c’est cette dernière qui a contribué à son succès. L’animal est suivi par des milliers de personnes qui ne se lassent jamais de le regarder et de le complimenter : « On dirait un chien croisé avec un chat. Je l'adore », pouvait-on lire, ou encore, « C'est littéralement le chat le plus mignon que j'ai jamais vu ». La différence de Billy est définitivement sa force !