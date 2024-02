L'apparence unique de ce chat comparé à un "gâteau de Batternberg" fascine les internautes (vidéo)

Les chats chimères ne laissent personne indifférent. Leur visage bicolore et parfaitement scindé leur donne une apparence exceptionnelle. C’est le cas d’une magnifique féline appelée Domino et qui a, en plus, les yeux vairons.

Chacun de nos animaux de compagnie est unique, tant par son caractère et son vécu que par son apparence. Certains sont toutefois encore plus fascinants que d’autres en raison des caractéristiques spécifiques qu’ils possèdent. C’est le cas d’une chatte âgée de 2 ans et répondant au nom de Domino.

Cette dernière partage la vedette du compte TikTok « @frostysnowysweety », suivi par plus de 49 000 abonnés, avec 2 autres chats appelés Frosty et Hanny.

Domino a une apparence hors du commun avec son visage et son tronc bicolores, où les 2 parties sont parfaitement délimitées. Elle possède ainsi, au niveau de la face, de la poitrine et des pattes avant, une moitié noire / charbonnée et une autre moitié rousse. Sur le reste du corps, la robe est une sorte de mélange entre l'écaille de tortue et le tabby (torbie).



@frostysnowysweety / TikTok

En fait, Domino est ce qu’on appelle une chatte chimère. Elle est ainsi le fruit de la fusion de 2 embryons durant la grossesse de sa mère. Un peu comme si des jumeaux ne faisaient qu’un. Cette superbe minette porte donc en lui 2 ADN.

Ce n’est pas tout, puisque, en plus d’être une féline chimère, Domino a les yeux vairons. On parle également d’hétérochromie pour désigner cette autre particularité définie par les couleurs différentes des yeux. L’association de ces caractéristiques fait de Domino un véritable œuvre d’art de Dame Nature qu’on ne se lasse de contempler.

Un savoureux damier à 4 carreaux

Les nombreuses personnes qui suivent ses aventures sur TikTok ne s’y trompent d’ailleurs pas. Dans la vidéo virale ci-dessous, relayée par Parade Pets et totalisant 7,4 millions de vues depuis sa mise en ligne le 19 janvier 2024, les commentaires d’internautes admiratifs coulent à flots.

L’un d’eux, se faisant appeler « @brilliant_070 » sur le réseau social, compare d’ailleurs Domino à un « gâteau de Batternberg ». Il s’agit d’une pâtisserie dont l’intérieur fait apparaître un damier à 4 carreaux lorsqu’on en coupe une tranche. C’est effectivement ce à quoi font penser les motifs caractérisant le visage et le haut du corps de cette chatte.