Ce chaton rescapé sauvé par des pompiers est désormais un membre incontournable de la caserne (vidéo)

Cette caserne est entre de bonnes mains grâce à cette chatonne qui répand sa bonne humeur partout autour d’elle. C’est à une vitesse impressionnante que la petite féline a gagné les cœurs, contredisant au passage de nombreux clichés concernant les pompiers et les chats

Le stéréotype selon lequel certains hommes, comme les pompiers, ne pourraient pas faire preuve de délicatesse, résiste encore. Grâce à cette chatte surnommée « Fire Boss Kitten » par nos confrères de Parade Pets, nous comprenons que la force et la douceur peuvent se côtoyer sans aucun problème.

@wolf_ace33 / TikTok

Des images qui attendrissent

C’est un pompier connu sur TikTok sous le pseudonyme « @wolf_ace33 » qui fait les présentations de cette chatonne sauvée alors qu’elle n’avait que quelques jours. Adorable, avec son pelage orange et gris, on constate qu’elle est très liée aux humains. Sur la vidéo, le pompier lui donne le biberon, tout en se déplaçant dans la caserne. On comprend que la féline fait partie de l’équipe, et qu’elle peut compter sur un soutien très important.

Une place de choix dans la caserne

La chatonne a vraisemblablement toute sa place dans la caserne. Nourrie, soignée, dorlotée, elle a toute une équipe de pompiers à sa disposition, prêts à répondre à ses besoins. C’est une véritable chance pour cette boule de poils abandonnée, qui a sans doute connu un passé difficile.

Les internautes sont enthousiastes face aux images. Certains avouent que les images réunissent leurs « 2 choses préférées », à savoir : les chatons et les pompiers.

@wolf_ace33 / TikTok

Un bel héritage pour Deuce

La miss n’est pas le premier chat de la caserne. Avant elle, Deuce était le maître félin des lieux. Décédé récemment, la petite chatte est arrivée comme une héritière de cet être qui comptait tant pour l’équipe. Les pompiers décrivaient Deuce en ces termes : « Deuce était le chaton dont chaque caserne de pompiers avait besoin. Il était enjoué, toujours prêt à tout, mais tout le monde l’aimait. On peut dire que Deuce aimait non seulement ses pompiers, mais peut-être qu’il en était lui-même un ».

Une caserne entre de bonnes mains

La petite chatte qui prend ses marques progressivement a déjà séduit toute l’équipe. Avec sa gentillesse, mêlée d’une pointe de malice, elle apportera d’autres qualités à la caserne. Ses futures aventures sont à suivre sur le compte TikTok du pompier en question, qui se fera un plaisir de nous tenir au courant des avancées de la nouvelle protégée.