Ce chaton jeté dans un caniveau depuis une voiture reçoit douceur et bienveillance de la part d’une femme bouleversée par son histoire

Plusieurs collègues de travail ont assisté à la scène choquante de cet abandon, depuis un véhicule. Plus tard, ils ont signalé la présence d’un chaton roux dans un caniveau à une membre de leur équipe. Cette dernière a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver l’adorable boule de poils.

Tarynn Byrum, qui vit et travaille en Caroline du Nord (États-Unis), est la femme en question qui est allée à la rencontre de celui qui se nomme désormais Nugget. Après un premier moment avec le félin, une visite chez le vétérinaire, Tarynn a décidé que le lien qui l’unissait à son protégé était définitivement très fort.

@mybroncorarelystarts / TikTok

« Ramasser » ce chaton en souffrance

Le tout petit chaton roux a été vu par les employés qui ont accouru, menés par Tarynn, pour l’aider. Au moment de l’attraper, le félin ne s’est pas débattu. La sauveuse revenait sur ce moment auprès de People :« J’ai remarqué que quelque chose n’allait pas dès que je suis allée à sa rencontre. Il était épuisé par son épreuve. J’ai remarqué qu’il était sale, avec une fourrure envahie par les puces ». Les yeux du chat étaient aussi encombrés, laissant penser à une infection.

@mybroncorarelystarts / TikTok

Un premier trajet qui crée des liens

Tarynn a pris soin du chaton tout au long de sa journée de travail, l’a placé dans une boîte en carton et l’a soutenu. Le soir venu, après sa journée de travail, Tarynn a parcouru 45 kilomètres pour se rendre chez le vétérinaire. Le chaton a été soigné, et ce jusqu’à 1 heure du matin pour recevoir les résultats des différents tests pratiqués.

@mybroncorarelystarts / TikTok

« Au début, je n’avais pas prévu de le garder »

Tarynn avait bien eu un coup de cœur, mais n’était pas tout à fait certaine. Finalement plus vite que prévu, tout s’est confirmé. Elle expliquait : « Au début, je n’avais pas prévu de le garder. Le plan était de trouver quelqu’un qui l’aimerait autant que moi et qui accepterait que je garde contact avec lui pour avoir des nouvelles régulières ».

Elle ajoutait : « Évidemment, cela ne s’est pas produit ».

Une adoption officialisée

Quelques jours plus tard, Tarynn apprenait la belle nouvelle sur TikTok. Celui qu’elle a appelé Nugget a été officiellement adopté. Depuis ses débuts chez sa nouvelle maman, le chaton est parvenu à se débarrasser de ses nombreuses puces. Pour le moment, le petit félin n’a pas encore fait entendre sa voix, mais il est lié de manière évidente à celle qui lui a offert l’hospitalité dans un premier temps, puis l’amour éternel.