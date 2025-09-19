En visite dans une maison de retraite, ces chiots répandent calme et sérénité autour d’eux pour le plus grand bonheur des résidents (vidéo)

Cette mère d’accueil a trouvé le parfait moyen pour s’occuper de ses pensionnaires et pour apporter de la joie et de la compagnie à ceux qui en ont besoin. Récemment, la bénévole a rendu visite à des résidents d’une maison de retraite avec les chiots qu’elle a à sa charge. Le moment suspendu, rempli de douceur, a été gardé en vidéo.

C’est sur son compte TikTok « @carterandthepups » que cette mère d’accueil qui réside en Caroline du Nord (États-Unis) a publié une vidéo retraçant la visite de ses chiots à la maison de retraite de sa commune. Les personnes âgées et les chiots sont rentrés instantanément en interaction, créant une atmosphère douce et enveloppante.

@carterandthepups / TikTok

« Ces copains ont tous la même énergie »

Installés dans des fauteuils confortables de la résidence pour personnes séniors, les résidents ont eu l’opportunité de prendre dans leurs bras les chiots gardés actuellement par cette utilisatrice qui se fait appeler Carter. La magie a vite opéré entre ces résidents au grand besoin de calme et ces chiots encore tout petits et très fatigables.

@carterandthepups / TikTok

Les images transmettent beaucoup de réconfort avec des petits chiots qui ne sont pas issus de la même portée, mais qui se blottissent sans hésiter contre ces personnes âgées à la fois émues et heureuses de les accueillir.

« Les animaux sont si importants pour les gens »

Il est évident que les animaux ont un vrai rôle à jouer auprès des publics sensibles, touchés par la maladie ou le handicap. Les effets sur le bien-être ont été prouvés à bien des reprises par des scientifiques qui ont perçu de nets effets sur la santé, notamment sur la dépression. Les structures qui hébergent adultes comme enfants sont toujours ravies de voir que ce type d’opérations se mettent en place. Les internautes, sous la vidéo, sont les premiers à apporter leurs témoignages. Un internaute expliquait à propos de « la maison de retraite de sa grand-mère » : « ils ont même adopté quelques animaux pour la résidence ».

@carterandthepups / TikTok

Un bénéfice évident dans l’éducation des chiots

La mère d’accueil qui est venue présenter les chiots que l’on voit sur les images est convaincue de l’intérêt de ces rencontres pour les personnes âgées, mais aussi pour les chiots. Issus de contextes difficiles, ils n’ont pas toujours bénéficié d’une socialisation exemplaire et les visites sont l’occasion pour eux de rentrer en interaction avec le monde, de la manière la plus douce possible, et toujours sous surveillance.