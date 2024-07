Un chaton, piégé dans les égouts en voulant échapper à la chaleur, sauvé par la détermination d'une jeune fille (vidéo)

Quand les températures dépassent les 30°, les chats errants ont désespérément besoin d’eau fraîche et d’un abri à l’ombre. Ainsi, c’est en cherchant à échapper à la chaleur environnante que Puddle, un adorable chaton sauvage, est tombé dans les égouts de Chicago (États-Unis) et s’est retrouvé coincé. Il pouvait heureusement compter sur la détermination d’une bonne samaritaine et sur la mobilisation de toute une communauté pour sortir de ce mauvais pas.