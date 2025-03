Ce chaton est le seul de sa portée à être né avec beaucoup plus d’orteils que la normale

Il y a quelques années, les membres du refuge Taunton & Wellington (Royaume-Uni) de l’association Cats Protection, ont pris en charge une mère chatte sur le point d’accoucher. Après qu’elle a donné naissance à ses petits, les sauveteurs ont remarqué une particularité physique sur l’un d’eux.

Ce dernier, nommé Fingle, avait des pattes bien plus grosses que celles de ses congénères, et pour cause. Il était polydactyle et, par conséquent, disposait de 20 orteils au total, soit 2 de plus que ses congénères. La polydactylie est généralement une mutation génétique. Cela se confirme en sachant que le père de Fingle, aussi récupéré par le refuge, avait également des doigts supplémentaires.

Cats Protection Taunton & Minehead / Facebook

Un atout au quotidien

Cette caractéristique rendait le petit Fingle unique, mais avait aussi d’autres avantages : « Grâce à ses doigts supplémentaires, Fingle grimpe très bien sur leur grand griffoir et en redescend. Il faut juste faire attention à sa litière, car il se coince les griffes dans les serviettes. Il a donc besoin d'une couverture polaire douce », témoignait un porte-parole de l’organisme dans une publication rapportée par Cole & Marmalade.

Fingle n’avait bien sûr pas conscience de sa différence, qui n’avait aucun impact sur sa santé ou ses capacités physiques. Il était peut-être un peu plus avantagé dans les jeux de bagarre ! Quoi qu’il en soit, la boule de poils a grandi en tout équilibre au sein d’une maison d’accueil aimante.

Évidemment, le chaton suscitait les convoitises et n’a pas eu de mal à trouver sa famille pour la vie. Laquelle continue de le choyer jusqu’à présent et a déclaré qu’il était devenu « un très grand et beau jeune homme ». Elle peut se targuer de partager son quotidien avec un félin aussi original.