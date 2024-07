Un chaton sauvage persévérant trouve une famille pour la vie en suivant un ami canin (vidéo)

Le système de distribution des chats est un phénomène qui explique comment un chat amical qui apparaît par hasard dans votre vie devient votre compagnon bien-aimé. Apparemment, ce système embauche parfois des chiens... C’est ce que laisse en tout cas penser l’histoire de Georgie, un Teckel, et de Sylvester, un adorable chaton.

Un petit chat persévérant

Comme le rapporte Newsweek, tout a commencé lorsqu’un adorable petit chaton sauvage a commencé à suivre Georgie, le Teckel d’une famille qui vit dans une ferme de l'Utah (États-Unis).

Dans une vidéo partagée sur le compte Instagram de cette famille, on voit d’ailleurs la chienne courant joyeusement vers Sarah, sa maîtresse, en remuant de la queue. Elle est suivie de près par une petite boule de poils noirs à qui Sarah conseille gentiment de ne pas suivre Georgie.

@wild_wood_farm / Instagram

De toute évidence, le chaton a persévéré et a continué de fréquenter son amie la chienne. Dans la vidéo, on apprend en effet qu'un an plus tard le minou a reçu le nom de Sylvester et qu'il fait désormais partie de la famille. Comme le précise la publication, il « vit sa meilleure vie avec sa meilleure amie » aujourd’hui !

Une arche de Noé pour chatons

Visionnées plus de 18 millions de fois, ces douces images ont aussi suscité de nombreux commentaires. Un internaute s’est notamment demandé ce qu’était devenu le reste de la portée de Sylvester. « Ils sont tous encore là ! Chaque animal qui pose la patte sur notre propriété y reste à vie... », a répondu Sarah.

Dans une autre vidéo, on voit d’ailleurs Joe entouré de chatons dans le jardin. La famille a expliqué qu’une maman chat vient 2 fois par an déposer une portée de chatons dans sa propriété. Sarah et Joe ont bien essayé de l’attraper pour la faire stériliser, mais la maline ne se laisse jamais piéger. En attendant de pouvoir aider cette minette, le couple essaie de sauver ses adorables chatons. Qui sait, un autre peut-être finira par intégrer la famille comme Sylvester…