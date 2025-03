Ce chat vivant à côté d’une église et n’appartenant à personne a le bonheur de goûter enfin au bonheur d’une vie en intérieur

Tout le monde connaissait Sparkles, qui vivait près du bâtiment depuis des années peut-être. Un jour, Stephanie, une femme impliquée dans la cause animale, a décidé de lui tendre la main. Elle a permis à la chatte d’enfin profiter du confort d’un intérieur et de s’assurer une sécurité.

Pour la bénévole de Little Wandereers NYC (New York, États-Unis), croiser la chatte au beau pelage gris était devenu une habitude. Dès lors qu’elle passait près de l’église, elle avait un petit rituel, qu’elle confiait à Love Meow : « Chaque jour, je passais devant elle et je faisais un petit bruit avec ma bouche, et elle savait très bien que c’était moi. Elle courait alors vers moi en miaulant et en demandant des caresses et un petit quelque chose à manger ».

@littlewanderersnyc / Instagram

« J’étais choquée par son amabilité »

En se renseignant dans le quartier, Stephanie a compris que Sparkles était bien connue de tous et toutes. Se cachant à droite et à gauche, elle avait survécu aux rudes hivers nord-américains, et aux étés caniculaires. La bénévole ne pensait pas qu’elle avait un tel passé, étant donné son aisance auprès des humains.

En capacité de « la sauver », Stephanie a agi en conséquence. Alors que la chatte a disparu de son spot habituel, elle a refait surface quelques semaines plus tard, ce qui a été l’occasion pour la bénévole de l’attirer avec un peu de nourriture. La santé de Sparkles était un peu préoccupante selon son ange gardien qui affirmait : « J’ai entendu sa respiration et elle était mauvaise. Je pensais qu’elle avait une grave infection des voies respiratoires ».

@littlewanderersnyc / Instagram

« Elle était si heureuse, satisfaite et reconnaissante d’être à l’intérieur »

Accueillie à la clinique vétérinaire, Sparkles s’est une nouvelle fois montrée très sociable. Elle a pu être soignée, puis confiée à Michelle, mère d’accueil bénévole, bien décidée à couvrir d’amour sa protégée.

La bénévole a été marquée par la confiance accordée par la chatte, qui semblait la remercier de l’accueillir. Après une petite période d’adaptation, elle a montré à son entourage qu’elle était très en recherche de contact humain. Michelle expliquait : « Ce qu’elle préfère, c’est qu’on lui caresse la tête. Elle n’en a littéralement jamais assez ».

@littlewanderersnyc / Instagram

Définitivement à sa place dans une maison, à l’abri du froid ou de la chaleur excessive, Sparkles entend bien répandre sa bonne humeur dans une famille définitive très prochainement. Après des années à subir l’insécurité, elle le mérite amplement.