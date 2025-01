Lors d'un sauvetage, un chat coincé sur le toit d'une église préfère s'en sortir seul au prix d'un saut spectaculaire (vidéo)

« Il est vivant ! », entend-on une dame témoin d’un sauvetage haletant crier dans une vidéo postée sur la page Facebook de la Ville de Gaillac (81). Le rescapé en question est un chat et ce moment surréaliste était l’épilogue de 4 jours d’angoisse. Un récit que rapporte La Dépêche du Midi.

Le félin à la robe tigrée avait profité des travaux réalisés dans l’église Saint-Michel et d’une porte laissée ouverte pour accéder au toit de l’édifice. Il s’était ainsi retrouvé pris au piège à 25 mètres de haut.

Les habitants du quartier étaient très inquiets pour l’animal. Il était impossible pour les pompiers d’intervenir à ce moment-là. Le lundi 30 décembre 2024, la mairie de Gaillac a fait intervenir un agent muni d’une corde, mais ses multiples tentatives d’attirer le chat pour le capturer se sont soldées par autant d’échecs.

On a ensuite envisagé d’approcher le quadrupède par l’une des lucarnes de l’église, mais cette dernière était fermée et le père Gaël Raucoule, curé de la paroisse et donc en possession des clés ne se trouvait pas à Gaillac.

L’arrivée inattendue des pompiers

Alors que les riverains se demandaient si le chat allait pouvoir être sauvé, l’espoir est revenu avec l’arrivée surprise des pompiers le jeudi 2 janvier.



L’un des soldats du feu a été hissé grâce à une nacelle élévatrice. Il a ensuite tendu une perche-lasso pour essayer d’attraper l’insaisissable minet, mais une très grosse frayeur s’en est suivie. L’animal a pris peur et a décidé de descendre la pente de toit se trouvant juste en dessous, puis a effectué un saut vertigineux.

Les témoins craignaient le pire. On ne voyait plus le chat, son point de chute étant caché par le camion du SDIS 81 (Service départemental d’incendie et de secours du Tarn). Ils ont toutefois été rassurés en le voyant réapparaître et quitter les lieux en courant. Il était clairement terrifié, mais ne semblait pas blessé.

