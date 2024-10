Un chat marin fait sensation en revenant à la nage sur le bateau de ses maîtres après s’être dégourdi les pattes à terre (vidéo)

Smidge et Ronnie ont vraiment la belle vie. Ces 2 anciens chats errants ont en effet été adoptés par une famille britannique qui a décidé de vivre sur un bateau dans les îles grecques. Tandis que Smidge se prélasse sur le pont, Ronnie préfère explorer le rivage. Quand il est temps de remonter à bord, le minou aventurier n’hésite pas à sauter dans l’eau et revenir à la nage. Une audace qui a suscité l’admiration de nombreux internautes.

Originaire de Cornwall en Angleterre, Laura et Ross Colledge se sont lancés en 2019 dans une nouvelle aventure : quitter leur vie conventionnelle pour vivre sur un bateau avec leurs 2 enfants. Depuis, ils documentent leur mode de vie atypique sur les réseaux sociaux. Au cours de ses voyages, la famille Colledge a fait 2 adorables rencontres : Ronnie et Smidge, 2 minous errants qui se sont parfaitement adaptés à la vie en mer et qui sont même devenus les stars des réseaux sociaux de leurs maîtres.

Des chats à la patte marine

Ces 2 félins adoptés par les Colledge sont apparus pendant des périodes difficiles pour la famille. Aujourd’hui âgé de 3 ans, Ronnie a été découvert à Chypre alors que Laura se remettait d'une fausse couche.

Un an plus tard, c’était au tour de Smidge d’être trouvée en Grèce après une nouvelle fausse couche de Laura. Atteinte d'une gastro-entérite, la minette était alors très malade. « Nous l'avons soignée jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, et maintenant elle est notre petite casanière. Elle ne veut pas descendre du bateau, mais elle est une présence si affectueuse. », a déclaré sa maîtresse à Newsweek.

Tout le contraire de son frère Ronnie qui assume le rôle d’explorateur du bateau. « Il n'a peur de rien », a assuré Laura. « Il est toujours en mouvement. » L’une des dernières vidéos de la famille en témoigne !

© sailinghollyblue / Instagram

Un bon nageur

Contrairement à Smidge, Ronnie, l'aventurier, aime pagayer et nager, des activités peu conventionnelles pour un minou. Dernièrement, une vidéo Instagram devenue virale a d’ailleurs enchanté les spectateurs, car on y voit le matou nager comme un poisson dans l’eau.

© sailinghollyblue / Instagram

Alors que le bateau de sa famille avait jeté l’ancre quelques part dans les îles Ioniennes, Ronnie s’est rendu à terre en paddleboard pour aller aux toilettes. Après avoir exploré la côte rocheuse et s’être soulagé, le minou surnommé affectueusement le « chat marin », a tout simplement sauté dans l’eau cristalline pour rejoindre le bateau à la nage !

Selon Laura, ce n’est pas un évènement isolé. « Il fait du paddleboard, nage, grimpe sur les rochers, il adore ça. C'est comme si la mer était sa deuxième maison. », a-t-elle ajouté.

Une chose est sûre, Smidge et Ronnie, 2 chats complémentaires, vivent aujourd’hui leur meilleure vie sur l’eau et ils apportent beaucoup de joie à leur famille !