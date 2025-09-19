Ce chat territorial montre son mécontentement à l’approche d’un cerf (vidéo)
Nos animaux de compagnie peuvent parfois se montrer très territoriaux à la maison. Pour certains, comme Fern, il est impossible d’envisager qu’une autre boule de poils puisse poser les pattes sur leur propriété. Et attention à celui qui osera s’aventurer malgré tout !
Fern, une féline au pelage rayé, est un peu la reine de la maison. Sa propriétaire lui a d’ailleurs dédié un compte sur les réseaux sociaux. Au fil des publications, les internautes découvrent la chatte dans son quotidien et avec tous ses états d'âme. Une publication récente a d’ailleurs beaucoup amusé la toile, car Fern a dévoilé une facette un peu plus sombre de sa personnalité.
Fern vit avec sa propriétaire dans l’Ohio, aux États-Unis. Elle n’a pas toujours eu un toit sur sa tête, car son humain l’a découverte dans la rue. Elle lui a par la suite offert une maison chaleureuse dans laquelle la chatte s’est rapidement bien sentie.
Un caractère bien trempé
Une jeune féline bien dans ses pattes, c’est une boule de poils qui aime s’amuser, recevoir de l’affection, ou encore, faire des bêtises. Au-delà de cela, Fern s'est sentie si à l’aise que sa personnalité a rapidement émergé. Sa maîtresse a découvert à quel point elle était douce et amicale, mais aussi protectrice.
Dans une vidéo postée sur TikTok et rapportée par Parade Pets, Fern a révélé son côté possessif. La chatte, territoriale, n’a pas apprécié qu’un cerf vienne dans son jardin. Alors que l’animal explore la propriété, la chatte, installée sur son arbre à chat dans la maison, se redresse et ne le quitte plus des yeux : « Elle n’est pas une grande fan des cerfs apparemment », commentait sa propriétaire.
Peut-être que Fern n’a tout simplement pas envie de partager la maison dans laquelle elle se sent si bien ! Quoi qu’il en soit, elle a fait comprendre à son invité surprise qu’il n’était pas le bienvenu. Pas sûr que ce dernier revienne un jour avec un tel accueil !
