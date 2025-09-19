Ce chat territorial montre son mécontentement à l’approche d’un cerf (vidéo)

Nos animaux de compagnie peuvent parfois se montrer très territoriaux à la maison. Pour certains, comme Fern, il est impossible d’envisager qu’une autre boule de poils puisse poser les pattes sur leur propriété. Et attention à celui qui osera s’aventurer malgré tout !

Fern, une féline au pelage rayé, est un peu la reine de la maison. Sa propriétaire lui a d’ailleurs dédié un compte sur les réseaux sociaux. Au fil des publications, les internautes découvrent la chatte dans son quotidien et avec tous ses états d'âme. Une publication récente a d’ailleurs beaucoup amusé la toile, car Fern a dévoilé une facette un peu plus sombre de sa personnalité.

Fern vit avec sa propriétaire dans l’Ohio, aux États-Unis. Elle n’a pas toujours eu un toit sur sa tête, car son humain l’a découverte dans la rue. Elle lui a par la suite offert une maison chaleureuse dans laquelle la chatte s’est rapidement bien sentie.

@fernielicious_ / TikTok

Un caractère bien trempé

Une jeune féline bien dans ses pattes, c’est une boule de poils qui aime s’amuser, recevoir de l’affection, ou encore, faire des bêtises. Au-delà de cela, Fern s'est sentie si à l’aise que sa personnalité a rapidement émergé. Sa maîtresse a découvert à quel point elle était douce et amicale, mais aussi protectrice.

Dans une vidéo postée sur TikTok et rapportée par Parade Pets , Fern a révélé son côté possessif. La chatte, territoriale, n’a pas apprécié qu’un cerf vienne dans son jardin. Alors que l’animal explore la propriété, la chatte, installée sur son arbre à chat dans la maison, se redresse et ne le quitte plus des yeux : « Elle n’est pas une grande fan des cerfs apparemment », commentait sa propriétaire.

Peut-être que Fern n’a tout simplement pas envie de partager la maison dans laquelle elle se sent si bien ! Quoi qu’il en soit, elle a fait comprendre à son invité surprise qu’il n’était pas le bienvenu. Pas sûr que ce dernier revienne un jour avec un tel accueil !