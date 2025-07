Après avoir connu la rue, cette chatte met bas en pleine confiance dans le foyer dont elle a toujours rêvé

La confiance est quelque chose qui s’apprend et se construit. Nylah l’a bien compris et c’est ainsi qu’elle a tissé une très belle relation avec sa maîtresse d’accueil. C’est dans un environnement propice au confort qu’elle a pu mettre bas. Elle et ses 4 petits sont définitivement lancés sur la route d’une belle vie.