« Volontaire » et « déterminé », 2 qualificatifs qui siéent parfaitement à ce chaton dont l'arrière-train est paralysé

Un chaton trouvé dans la rue a été pris en charge par Jessica Ruf, fondatrice de Kitten Carer Rescue, une organisation basée à Melbourne, en Australie. Paralysé au niveau de l'arrière-train, le petit animal a fait preuve d'une grande résilience.

À son arrivée au refuge, Mohan n'avait que la peau sur les os. Faible, affamé et couvert de puces, le chaton avait désespérément besoin d'aide. Pour ne rien arranger, la moitié inférieure de son corps frêle était paralysée. « Il traînait son torse et ses pattes sur le sol pour se déplacer, il utilisait uniquement ses pattes avant », a déclaré Jessica Ruf à Lovemeow. Malgré son mauvais état général, la boule de poils, âgée d'environ 3 semaines, était bel et bien déterminée à vivre.

© The Kitten Carer Rescue

Mohan a ensuite été placé en famille d'accueil. C'est Courtney qui l'a accueilli à bras ouverts. « Il s'est blotti contre moi toute la nuit et m'a regardée avec ses grands yeux magnifiques, a-t-elle expliqué, je savais qu'il était heureux d'être en sécurité. »

© The Kitten Carer Rescue

Un chaton courageux

Une consultation chez le vétérinaire a révélé que l'animal n'avait aucune sensation de sa taille jusqu'au bout de sa queue. Sa moelle épinière a certainement été touchée à la suite d'une chute grave.

Afin de le soulager, des séances d'acupuncture et d'hydrothérapie ont été mises en place. « Nous avons vraiment de grands espoirs pour ce petit gars, c'est vraiment un combattant et il veut se déplacer tout le temps », a indiqué sa bienfaitrice.

© The Kitten Carer Rescue

Mohan refuse de laisser quoi que ce soit l'empêcher de s'amuser et s'épanouir comme ses congénères ! Volontaire et déterminé, il essaie constamment de se tenir debout. « Il trouvera toujours un moyen d'arriver là où il doit aller, a ajouté Courtney, chaque jour, il semble recouvrer ses sensations au niveau de l'arrière-train. Le mouvement de ses pattes est maintenant incroyable. »

© The Kitten Carer Rescue

En quelques semaines, Mohan a fait des progrès considérables et sa véritable personnalité a littéralement émergé. « Parfois, il se tient en équilibre sur ses 4 pattes pendant quelques secondes d'affilée. J'ai l'impression qu'à chaque minute, je vois une amélioration », a confié son ange gardien.

© The Kitten Carer Rescue

Les séances d'acupuncture et d'hydrothérapie semblent porter leurs fruits. Mohan, ce petit guerrier adorable, vit pleinement chaque jour qui s'offre à lui et ne cesse d'étonner ses soigneurs.