Ce chat né avec seulement 2 pattes défie toutes les lois de la nature et court comme une fusée (vidéo)

Il est né différent, mais cela ne l’a jamais freiné. Dès les premiers jours, Rocket a fait preuve d’un courage et d’une énergie hors du commun. Ce chat extraordinaire, privé de ses pattes arrière, étonne autant par sa vivacité que par sa joie de vivre.

« Cela paraissait impossible. Mais quand nous l'avons vu de nos propres yeux, il était là. Aucune blessure, aucune lésion… pas de pattes arrière », raconte Mareen Ebelt à The Dodo. La jeune femme avait effectivement du mal à croire ce que son amie lui expliquait en 2016 lorsqu’une chatte errante avait accouché chez celle-ci. L’un des chatons n’avait que ses 2 pattes avant.

C’était pourtant bien le cas. Mareen Ebelt avait ensuite emmené le félin nouveau-né chez le vétérinaire pour le faire examiner. « Ils étaient tout aussi surpris que nous, ils n’avaient jamais vu un cas comme celui-ci, se souvient-elle. D'après l'examen, il est né ainsi. Pourquoi ? Personne ne le sait. »

Malgré son handicap, le chaton s’est avéré au moins aussi énergique et enjoué que ses congénères en grandissant. « Dès le début, il s’est adapté, a appris et s’est épanoui à sa manière unique », dit Mareen Ebelt.

Cette dernière et son compagnon étaient vite tombés sous le charme du jeune minet et l’avaient adopté. Ils l’avaient présenté à leurs 2 autres chats, appelés Flint et Gurkchen. L’entente s’était très vite mise en place.

Mareen Ebelt avait été frappée par son adresse et sa vitesse, si bien qu’elle avait décidé de l’appeler Rocket.

« Rocket traverse peut-être la vie sur 2 pattes, mais il le fait avec beaucoup d’assurance »

Aujourd’hui, Rocket est toujours aussi remuant et dynamique. A 9 ans, il ne recule face à aucun obstacle et ne se laisse distancer par personne.

Quand il n’est pas occupé à sautiller partout, il profite de précieux moments de détente qu’il passe en grande partie sur un oreiller, sur son rebord de fenêtre préféré.



flint.guerkchen.rocket / Instagram

Ce chat à 2 pattes coule des jours heureux et comble sa famille de bonheur. « Rocket traverse peut-être la vie sur 2 pattes, mais il le fait avec beaucoup d’assurance », conclut sa propriétaire.