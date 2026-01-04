Ce chat errant blanc devait être relâché après sa stérilisation, mais son charme particulier a changé son destin (vidéo)

Alors qu’une sauveteuse bénévole s’apprêtait à piéger et relâcher un chat errant après l'avoir fait stériliser, elle est tombée sur un mâle crème au regard un peu perdu et à la moue irrésistible. En un instant, ce petit vagabond d’une douceur incroyable a fait fondre son cœur et l’a convaincue de lui offrir une toute nouvelle vie.

Courtney Gustafson est une bénévole passionnée qui consacre son temps au sauvetage de chats à Tucson, en Arizona (États-Unis). Spécialiste de la méthode TNR — capturer, stériliser, vacciner puis relâcher les félins errants — elle œuvre chaque jour pour le bien-être des minous qui ne peuvent pas vivre en intérieur. Mais le jour de Thanksgiving, un chat en particulier est venu bouleverser ses habitudes…

Un sauvetage de routine qui bascule

Ce jour-là, en croisant le regard d’un chat couleur crème, aux yeux qui louchent et à la moue involontairement boudeuse, Courtney a été bouleversée. Le minou ressemblait comme 2 gouttes à Sad Boy, un chat errant dont elle s'est occupée avec amour et qui est malheureusement décédé il y a 2 ans.

© @poetssquarecats / Instagram

« Parfois, vous trouvez un chat blanc sauvage délabré qui change tout dans votre vie, puis il vieillit et meurt, et des années plus tard, […] c'est un chat blanc identique délabré qui vous regarde, sauf que cette fois il est amical », a écrit la sauveteuse sur Instagram.

Baptisé Uncle Potato, ce chat errant étonnamment doux laissait en effet Courtney le prendre dans ses bras, le tenir comme un bébé et l’embrasser sur les joues.

© @poetssquarecats / Instagram

Touchée en plein cœur, la sauveteuse a souhaité lui donner la chance de vivre en intérieur, au lieu de le relâcher dans sa colonie de chats errants. « Je me suis rendu compte qu’Uncle Potato était amical et j’ai obtenu la permission des personnes qui le nourrissaient dehors de lui trouver un foyer. », a expliqué Courtney à Newsweek.

Le minou a donc été capturé, castré et vacciné avant d’être transféré au refuge pour chats Whiskers N Wishes Cat Rescue and Sanctuary où il a reçu des soins complémentaires.

Uncle Potato, star du Web

Avant d’être recueilli, Uncle Potato était « sale et couvert de petites blessures et de cicatrices dues à des bagarres avec d'autres chats ». Aujourd’hui, tout a changé.

A lire aussi : "Je serai avec eux jusqu'au bout", une femme refuse la proposition d'euthanasie des vétérinaires et sauve 3 chatons condamnés

Désormais en sécurité, le minou d’environ 2 ans pour 5,4 kg d’amour, découvre avec émerveillement la vie en intérieur. Lorsqu’on lui a présenté son nouveau panier, il s’y est installé en un instant, s’est pelotonné et s’est mis à ronronner, comme s’il avait enfin trouvé sa place dans le monde.

© @poetssquarecats / Instagram

Avec ses bonnes joues et sa grosse tête caractéristiques des chats non castrés, Uncle Potato a même conquis le cœur des internautes et suscite déjà de nombreuses demandes d’adoption. Le matou n'est pas encore adoptable, mais le moment venu il trouvera probablement rapidement le foyer de ses rêves pour le plus grand bonheur de tous.