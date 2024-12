Une petite chatte galeuse issue d’une colonie de félins errants se métamorphose grâce aux efforts de plusieurs associations de sauvetage

C’est en septembre 2023 que plusieurs associations de sauvetage de la région de Houston (Texas, États-Unis) ont été alertées de la présence d’une immense colonie d’environ 200 chats errants. Les pauvres minous faisaient de leur mieux pour survivre dans un quartier de logements sociaux et avaient besoin d’être secourus rapidement. Certains d’entre eux, en effet, étaient plutôt mal en point comme cette petite chatte débraillée que les sauveteurs ont baptisée Miko.

Une chatte atteinte de gale

Comme le rapporte Cole & Marmalade, l’apparence négligée de cette minette au pelage tigré était due à la gale dont elle souffrait. Maladie courante chez les chats vivant dans les pays au climat chaud, la gale est causée par des acariens qui affectent la peau.

© Fur A Pawsitive Future / Instagram

En plus d’être extrêmement contagieuse, elle est aussi très douloureuse pour les animaux qui en souffrent. La gale provoque notamment des démangeaisons, une perte de poils, des croûtes autour du visage et du cou et une inflammation de la peau. Cette maladie peut heureusement être traitée avec des médicaments, des shampoings et du temps. Tout ce à quoi Miko n’avait pas accès jusqu’à présent.

© Fur A Pawsitive Future / Instagram

Une métamorphose réconfortante

Grâce au bel effort d'équipe qui a mené plusieurs associations de sauvetage à collaborer pour aider des dizaines de chats dans le besoin, la petite chatte galeuse a enfin reçu les soins dont elle avait besoin. Très amicale, Miko a été très heureuse de quitter la rue pour être prise en charge par les agents de Save A Purrfect Cat Rescue qui l’ont chouchoutée.

En novembre 2024, l’association Fur A Pawsitive Future qui a également participé à cette grande opération de sauvetage a donné des nouvelles réconfortantes de Miko.

© Fur A Pawsitive Future / Instagram

Elle a notamment partagé sur ses réseaux sociaux des photos illustrant l’incroyable transformation de la minette depuis qu’elle n’est plus dans la rue.

Aujourd’hui, Miko n’a plus de croûtes sur les oreilles, sa fourrure est douce et fournie et son corps n’est plus du tout émacié. La minette semble désormais profiter d’une nouvelle vie baignée d’amour et de soleil dans un foyer aimant.

© Fur A Pawsitive Future / Instagram

Un résultat des plus motivants pour toutes ces associations qui se battent au quotidien pour venir en aide aux animaux en détresse comme Miko.